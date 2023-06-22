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В Саянске школьники испортили инсталляцию около ЗАГСа

В Саянске школьники испортили инсталляцию около ЗАГСа

Автор:
22 июня 2023 10:09
Метки: Видео   Саянск   вандалы   загс   инсталяция   родители   школьники   
1176
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Теперь с их родителей взыщут полмиллиона рублей на ремонт конструкции.

В Саянске рядом с ЗАГСом вандалы повредили инсталляцию — две поворотные лавки. Территорию учреждения благоустроили менее года назад.



Цена ремота скульптур — 534 тысячи рублей. Их необходимо демонтировать и доставить в Иркутск. Там внешнюю позолоченную обшивку демонтируют и заменят на новую, зачистят и отшлифуют швы. После этого конструкцию покрасят, усилят подшипники и крепежные элементы, доставят и установят на прежнем месте.


«Уважаемые саянцы, всё делается для вас и ваших детей, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, проведите беседы в семье о недопущении таких ситуаций. Около каждого городского объекта смонтированы видеокамеры, содеянное обязательно будет установлено и иметь юридические последствия. Давайте научимся беречь наше городское имущество», — написал Олег Боровский.


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Метки: Видео   Саянск   вандалы   загс   инсталяция   родители   школьники   
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10  комментариев
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9k
Борис Карабанов 49 минут назад
Никогда такого не было и, вот, опять!
Для одних только испорченных сердец на инсталляциях "Я .... Ивановск/Петровск/Сидоровск" хоть специальный кардиоцентр открывай.
Какая, нафиг, позолота? Какая, нафиг, красота? Только бетон и чугун не тоньше 20 см. в диаметре и то, краской изгадят.
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4k
foggen2 5 минут назад
Мрази.
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7k
Дмитрий 7 минут назад
А не важно выйдет или не выйдет ремонт в пол ляма. Совершенно. Здесь про другое. Про ответственность. Если родители не научили беречь особенно сделанное чужими руками, то, в данном случае, государство, накажет этих родителей. Этого уродца на учёт. В действиях остальных(если на этом повреждения закончились) ничего не усматривается. Они для этого и были сделаны я так понимаю. Сидите, крутитесь. На.... зачем ломать? Дол....ёб! Ты же дома не приходишь, с ноги всю мебель не выносишь каждый день! По этому наказать рублём. Поставить на учёт. Пусть мамаша с папашей регулярно встречают у себя дома представителей власти с контролем. Ещё и в СМИ регулярно освещать данные мероприятия, что бы "родакам" было максимально комфортно. Только так. Иначе ждите и серию №2, и серию №3 и т.д....
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16k
Smiley Полчаса назад
ДЛББ, БЛД!
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7k
Кружок 36 минут назад
В ближайшем автосервисе эти "вмятины" выправят тыщ за 20
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22k
AzuveR 46 минут назад
Засранцев наказать обязательно. 534 тыр.,этот ремонт не стоит. Кто то захотел срубить деньжат .
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14k
Shtoppi 54 минуты назад
<<Теперь с их родителей взыщут полмиллиона рублей на ремонт конструкции.>>
---------
по ходу у кого-то семейный бюджет рухнет, из-за головожопых отродий.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Во-первых, вмятину легко выпрямить
Во-вторых, наказывать нужно только того, кто наносил повреждения
В-третьих, наказать нужно
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