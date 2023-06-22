В Саянске школьники испортили инсталляцию около ЗАГСа

Теперь с их родителей взыщут полмиллиона рублей на ремонт конструкции.
В Саянске рядом с ЗАГСом вандалы повредили инсталляцию — две поворотные лавки. Территорию учреждения благоустроили менее года назад.
Цена ремота скульптур — 534 тысячи рублей. Их необходимо демонтировать и доставить в Иркутск. Там внешнюю позолоченную обшивку демонтируют и заменят на новую, зачистят и отшлифуют швы. После этого конструкцию покрасят, усилят подшипники и крепежные элементы, доставят и установят на прежнем месте.
«Уважаемые саянцы, всё делается для вас и ваших детей, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, проведите беседы в семье о недопущении таких ситуаций. Около каждого городского объекта смонтированы видеокамеры, содеянное обязательно будет установлено и иметь юридические последствия. Давайте научимся беречь наше городское имущество», — написал Олег Боровский.
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Для одних только испорченных сердец на инсталляциях "Я .... Ивановск/Петровск/Сидоровск" хоть специальный кардиоцентр открывай.
Какая, нафиг, позолота? Какая, нафиг, красота? Только бетон и чугун не тоньше 20 см. в диаметре и то, краской изгадят.
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по ходу у кого-то семейный бюджет рухнет, из-за головожопых отродий.
Во-вторых, наказывать нужно только того, кто наносил повреждения
В-третьих, наказать нужно