В Саянске школьники испортили инсталляцию около ЗАГСа

В Саянске рядом с ЗАГСом вандалы повредили инсталляцию — две поворотные лавки. Территорию учреждения благоустроили менее года назад.







Цена ремота скульптур — 534 тысячи рублей. Их необходимо демонтировать и доставить в Иркутск. Там внешнюю позолоченную обшивку демонтируют и заменят на новую, зачистят и отшлифуют швы. После этого конструкцию покрасят, усилят подшипники и крепежные элементы, доставят и установят на прежнем месте.





«Уважаемые саянцы, всё делается для вас и ваших детей, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям, проведите беседы в семье о недопущении таких ситуаций. Около каждого городского объекта смонтированы видеокамеры, содеянное обязательно будет установлено и иметь юридические последствия. Давайте научимся беречь наше городское имущество», — написал Олег Боровский.