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Рейс «Стамбул - Москва» вернули на экстренную посадку в город вылета из-за неадекватной пассажирки

Рейс «Стамбул - Москва» вернули на экстренную посадку в город вылета из-за неадекватной пассажирки

Автор:
22 июня 2023 09:34
Метки: Видео   люди   неадекватное поведение   новости   пассажирка   самолет   стюардесса   
2004
1
1

На борту девушка вела себя очень странно: кричала, ругалась, прыгала по сиденьям, всех обнимала, обливала водой. Её вывели из самолёта.

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Метки: Видео   люди   неадекватное поведение   новости   пассажирка   самолет   стюардесса   
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Алекс Чебурашкин 2 часа назад
На борту девушка вела себя очень странно: кричала, ругалась, прыгала по сиденьям, всех обнимала, обливала водой.

кроме факов не увидел не фига! где доказательная база так сказать ))))
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Smiley Час назад
И удержать затраты за возвращение самолёта.
Перехочется буянить.
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