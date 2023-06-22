Рейс «Стамбул - Москва» вернули на экстренную посадку в город вылета из-за неадекватной пассажирки

2004
1
1
На борту девушка вела себя очень странно: кричала, ругалась, прыгала по сиденьям, всех обнимала, обливала водой. Её вывели из самолёта.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
кроме факов не увидел не фига! где доказательная база так сказать ))))
Перехочется буянить.