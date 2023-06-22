В Великобритании курьер доставил пиццу на реактивном ранце

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Отмечается, что компания Domino’s заключила партнерское соглашение с разработчиками ранцев, чтобы стать первой в мире пиццерий, которая внедрит подобные технологии в свою работу. Пока ранцы используются в тестовом режиме.
Эффектно, ничего не скажешь.
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