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В Великобритании курьер доставил пиццу на реактивном ранце

В Великобритании курьер доставил пиццу на реактивном ранце

Автор:
22 июня 2023 08:40
Метки: Domino s   Видео   дотавка   курер   новоти   работа   ранец   фото   
847
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Отмечается, что компания Domino’s заключила партнерское соглашение с разработчиками ранцев, чтобы стать первой в мире пиццерий, которая внедрит подобные технологии в свою работу. Пока ранцы используются в тестовом режиме.

Эффектно, ничего не скажешь.

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Метки: Domino s   Видео   дотавка   курер   новоти   работа   ранец   фото   
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3  комментария
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60k
pynh 41 минуту назад
пицца золотая получилась?
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3k
Алекс Чебурашкин 8 минут назад
как то так )))
Ссылка youtu.be
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10k
Copycat 37 минут назад
Мало нам скутеристов и самоктчиков, теперь ещё и эти будут носиться туда-сюда)
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Anarasius

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