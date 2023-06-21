Лошадь едва не затоптала 8-летнего ребенка у пляжа в Анапе

Мальчик в сопровождении взрослых шел вдоль узкой улицы, а когда он потянулся за упавшим мячом, в него врезалась лошадь и сбила с ног.
Ребенка госпитализировали, у него рассечен лоб и сломан нос. По всей видимости, лошадь что-то испугало, и она понеслась по узкому проходу.
Полиция нашла владельца лошади. Им оказался местный житель. Животное у хозяина изымать не будут, так как на него имеются все необходимые документы. "Правоохранителям предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности и по какой причине животное осталось без присмотра и убежало", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Разве только за незаконное предпринимательство.
"Местный житель" , ясненько - понятненко...
От кого убегала?