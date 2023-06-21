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Лошадь едва не затоптала 8-летнего ребенка у пляжа в Анапе

Лошадь едва не затоптала 8-летнего ребенка у пляжа в Анапе

Автор:
21 июня 2023 10:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   анапа   животные   лошадб   ребенок   сбила с ног   
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Мальчик в сопровождении взрослых шел вдоль узкой улицы, а когда он потянулся за упавшим мячом, в него врезалась лошадь и сбила с ног.

Ребенка госпитализировали, у него рассечен лоб и сломан нос. По всей видимости, лошадь что-то испугало, и она понеслась по узкому проходу.


Полиция нашла владельца лошади. Им оказался местный житель. Животное у хозяина изымать не будут, так как на него имеются все необходимые документы. "Правоохранителям предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности и по какой причине животное осталось без присмотра и убежало", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Источник:

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Метки: Видео   анапа   животные   лошадб   ребенок   сбила с ног   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
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vasilykopkov Полчаса назад
Я так понял, что за увечья мальчика хозяин лошади не ответит.
Разве только за незаконное предпринимательство.
"Местный житель" , ясненько - понятненко...
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5k
Горожанин 2 часа назад
Велосипеды, самокаты, лошади... Что ещё придумают для пешеходов на тротуарах?
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16k
Smiley 2 часа назад
А что там делала лошадь?
От кого убегала?
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Terracotka

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