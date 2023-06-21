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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 382 поста • 24 подписчика подписаться
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Ребёнок пострадал в московском метро, засунув руку в рентгеновский аппарат

Ребёнок пострадал в московском метро, засунув руку в рентгеновский аппарат

Автор:
21 июня 2023 09:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   дети   любопытство   не досмотрела   родители   
1454
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Женщина упустила из вида любопытство сына, а у аппарата не оказалось сотрудников.

Состояние ребёнка неизвестно.

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Метки: Видео   Метро   дети   любопытство   не досмотрела   родители   
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13  комментариев
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109
Андрей Л Час назад
Ну, мамаше втык нужно. Метро это транспорт повышенной опасности. Детей от входа и до выхода держать за руку. Все это знают.
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846
Олеся К 17 минут назад
жесть..он что затянул его чтоли или как?
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5k
Наталья Полчаса назад
а виноваты будут сотрудники
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10k
Том Сойер 40 минут назад
Очередная...
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10k
Juli 43 минуты назад
Смотреть за ребенком? не...не слышала.
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4k
Капитошка Час назад
Вот она,вопиющая безответственность.Надо уроки самоконтроля вводить как курс в школе.
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