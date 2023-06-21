Ребёнок пострадал в московском метро, засунув руку в рентгеновский аппарат

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Женщина упустила из вида любопытство сына, а у аппарата не оказалось сотрудников.
Состояние ребёнка неизвестно.
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Метки: Видео Метро дети любопытство не досмотрела родители
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