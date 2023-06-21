Грету Тунберг задержали после пятидневной акции протеста

Активистка участвовала в акции протеста местной общественной организации «Верни будущее». Группа людей заблокировала дорогу в один из микрорайонов города. Помимо Тунберг также задержали несколько человек из числа членов организации.

Известную шведскую активистку до этого задерживала полиция Германии. Было это в середине января неподалеку от деревни Лютцерат. Там Тунберг и еще несколько сотен демонстрантов собрались на акцию протеста из-за планов добычи угля на местной территории. Полицейские унесли ее с места протестов.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме получила премию «За правильный образ жизни» за 2019 год. Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.