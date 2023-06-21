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Грету Тунберг задержали после пятидневной акции протеста

Грету Тунберг задержали после пятидневной акции протеста

Автор:
21 июня 2023 08:38
Метки: Видео   в мире   грета тунберг   задержание   люди   новости   
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Полиция шведского города Мальме задержала экоактивистку Грету Тунберг после пятидневной акции протеста, сообщает Sky News. По данным британского телеканала, Тунберг не стали предъявлять официальные обвинения, ее отпустили после предупреждения.

Активистка участвовала в акции протеста местной общественной организации «Верни будущее». Группа людей заблокировала дорогу в один из микрорайонов города. Помимо Тунберг также задержали несколько человек из числа членов организации.


Известную шведскую активистку до этого задерживала полиция Германии. Было это в середине января неподалеку от деревни Лютцерат. Там Тунберг и еще несколько сотен демонстрантов собрались на акцию протеста из-за планов добычи угля на местной территории. Полицейские унесли ее с места протестов.


Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме получила премию «За правильный образ жизни» за 2019 год. Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.

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Метки: Видео   в мире   грета тунберг   задержание   люди   новости   
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12  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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Хачик Полчаса назад
Надо было с дороги по-другому выгонять...
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13k
Ivan 40 минут назад
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14k
Shtoppi 42 минуты назад
грета - перегрета спонсорские гонорары отрабатывает, неся смуту в массы.
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5k
Вадим Игнатьев 44 минуты назад
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36k
russger 57 минут назад
Кончилась фантазия, уже не знают как её пиарить толком
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3k
Walther 58 минут назад
Да грохните вы ее уже!!! Ну, побегают всякие экоактивисты с ее портретами месяц-другой, как BLM-щики со своим Флойдом, и благополучно забудут, занявшись поисками новой @уйни.
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7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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18k
Bill Час назад
Как можно получать премии «За правильный образ жизни» и одновременно задерживаться полицией? Меня полиция не задерживает - наверное я веду какой-то неправильный образ жизни?
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9k
hairov 2 часа назад
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
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