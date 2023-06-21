Грету Тунберг задержали после пятидневной акции протеста

Полиция шведского города Мальме задержала экоактивистку Грету Тунберг после пятидневной акции протеста, сообщает Sky News. По данным британского телеканала, Тунберг не стали предъявлять официальные обвинения, ее отпустили после предупреждения.
Активистка участвовала в акции протеста местной общественной организации «Верни будущее». Группа людей заблокировала дорогу в один из микрорайонов города. Помимо Тунберг также задержали несколько человек из числа членов организации.
Известную шведскую активистку до этого задерживала полиция Германии. Было это в середине января неподалеку от деревни Лютцерат. Там Тунберг и еще несколько сотен демонстрантов собрались на акцию протеста из-за планов добычи угля на местной территории. Полицейские унесли ее с места протестов.
Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме получила премию «За правильный образ жизни» за 2019 год. Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.
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