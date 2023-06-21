Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами

В ролике видно, как парень берет банку и капает газировкой женщине на ноги. Не то, чтобы сильно, но достаточно, чтобы она почувствовала. И если вы когда-нибудь случайно наступали в лужу воды в носках или босиком, то знаете, насколько это мерзкое ощущение — достаточно, чтобы запомнить урок на все полеты в будущем!

А вы как думаете, заслужила попутчица такого к себе отношения? Или парень перегнул палку?