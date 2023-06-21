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Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами

Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами

Автор:
21 июня 2023 09:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Юмор   месть   попутчики   проучили   самолет   
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Летать неприятно и с самыми милыми и вежливыми попутчиками — сидения такие крошечные и расположены так близко друг к другу, что чувствуешь себя как сельдь в летающей бочке. Чего уж тут говорить, если еще и с соседями не повезло — как, например, герою этого видео. К счастью, достаточно лишь применить смекалку, и управа найдется на любого.

Казалось бы, к 2023 году этикет полетов уже должен был давно и прочно установиться. Но нет, некоторые люди мало того, что не стесняются аромата своих ног и спокойно разуваются в самолете, так еще и совершенно спокойно пихают их под сиденье спереди. Столкнувшись с такой ситуацией, один тиктокер поделился собственным методом борьбы с наглыми попутчиками и их вонючими носками.

В ролике видно, как парень берет банку и капает газировкой женщине на ноги. Не то, чтобы сильно, но достаточно, чтобы она почувствовала. И если вы когда-нибудь случайно наступали в лужу воды в носках или босиком, то знаете, насколько это мерзкое ощущение — достаточно, чтобы запомнить урок на все полеты в будущем!

А вы как думаете, заслужила попутчица такого к себе отношения? Или парень перегнул палку?


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   месть   попутчики   проучили   самолет   
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6  комментариев
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Это было жёстко! Даже вздрогнул.
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6k
vasilykopkov 6 минут назад
Креативненько. Молодец!!!
Главное ущерба никакого, а результат есть.
Если что - можно всегда отмазаться, мол у меня Паркинсон, постоянно что-то проливаю.
А ещё энурез у меня, так что ноги держите под своим сиденьем, сорри :)
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1k
SmartCat101 11 минут назад
лучше бы чаем горячим
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3k
Anners 12 минут назад
Что у него, не было шила, что ли?!
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7k
Компьютер DELL с монитором 12 минут назад
Жуть какая , в Адок такое надо выкладывать ....
Я чуть седым не стал .
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14k
Мистер Фикс 47 минут назад
Можно было и горячим чаем капнуть))
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