Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами

Летать неприятно и с самыми милыми и вежливыми попутчиками — сидения такие крошечные и расположены так близко друг к другу, что чувствуешь себя как сельдь в летающей бочке. Чего уж тут говорить, если еще и с соседями не повезло — как, например, герою этого видео. К счастью, достаточно лишь применить смекалку, и управа найдется на любого.
Казалось бы, к 2023 году этикет полетов уже должен был давно и прочно установиться. Но нет, некоторые люди мало того, что не стесняются аромата своих ног и спокойно разуваются в самолете, так еще и совершенно спокойно пихают их под сиденье спереди. Столкнувшись с такой ситуацией, один тиктокер поделился собственным методом борьбы с наглыми попутчиками и их вонючими носками.
«Женщина позади меня в самолете постоянно пихала свои вонючие ноги под мое сиденье; после этого она прекратила».
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В ролике видно, как парень берет банку и капает газировкой женщине на ноги. Не то, чтобы сильно, но достаточно, чтобы она почувствовала. И если вы когда-нибудь случайно наступали в лужу воды в носках или босиком, то знаете, насколько это мерзкое ощущение — достаточно, чтобы запомнить урок на все полеты в будущем!
А вы как думаете, заслужила попутчица такого к себе отношения? Или парень перегнул палку?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Главное ущерба никакого, а результат есть.
Если что - можно всегда отмазаться, мол у меня Паркинсон, постоянно что-то проливаю.
А ещё энурез у меня, так что ноги держите под своим сиденьем, сорри :)
Я чуть седым не стал .