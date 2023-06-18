Знакомьтесь, это африканский хайракс, он же даман

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Этот милый зверёк похож на сурка, но по генетике ближе всего напоминает слона и ламантина — у него в течение жизни даже растут большие клыки-бивни и пальцы-копытца на ногах.
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