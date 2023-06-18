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Медведи решили освоить новый вид деятельности

Медведи решили освоить новый вид деятельности

Автор:
18 июня 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   гольф   животные   медведь   медвежата   милота   
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Мужик проснулся в 5 утра и увидел, как медведица со своими детьми играются на его поле для гольфа.

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Метки: видео   гольф   животные   медведь   медвежата   милота   
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ACU900 23 минуты назад
Ну сначало искупались в бассейне
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Семейство медведей искупалось в бассейне американцевВ американском городе Монровия медведица решила немного расслабиться и среди белого дня искупалась вместе со своими детенышами в бассейне одного из домов. Удивленные владельцы спрятались в доме и...

а потом пошли в гольф играть. Чем они хуже людей то? Может они хотят стать электриками :)
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Красавица-мамаша с медвежонком обходила свои таёжные владения, но неожиданно наткнулась на электриков.

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