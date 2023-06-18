Медведи решили освоить новый вид деятельности

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а потом пошли в гольф играть. Чем они хуже людей то? Может они хотят стать электриками :)
Красавица-мамаша с медвежонком обходила свои таёжные владения, но неожиданно наткнулась на электриков.