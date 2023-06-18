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В Иркутской области медведица загнала рабочих на опору ЛЭП

В Иркутской области медведица загнала рабочих на опору ЛЭП

Автор:
18 июня 2023 07:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   лэп   медведи   работяги   
1864
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Красавица-мамаша с медвежонком обходила свои таёжные владения, но неожиданно наткнулась на электриков.

Рабочие знакомится поближе отказались и благоразумно забрались повыше от любопытной медведицы.


Все попытки залезть к работягам не увенчались успехом, мишки через некоторое время ушли, оставив людей с полными штанами впечатлений.

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Метки: Юмор   видео   животные   лэп   медведи   работяги   
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6  комментариев
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11k
Властелин 57 минут назад
Медведей природа не наградила умением лазить по данным конструкциям.
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43k
Игорь 5 минут назад
2004г. респ.Коми неурожай на грибы и ягоды. Зимой в г. Усинск куропатки голубей с центральной площади города выгнали. Люди и тех и других подкармливали. Экскаваторщик, вышедшего к карьеру шатуна целую ночь ковшом отгонял.
Весна 2005-го, под Печорой респ.Коми медведь бригаду путейцев на семафор загнал. Проходящий тепловоз его спугнул, на нём бригада и уехала, от греха подальше.
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1k
rudenkov 24 минуты назад
некоторое время УШИ.
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26k
Егор 38 минут назад
Медведи ушли, впечатления остались
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54k
Igor 42 минуты назад
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35k
Опаньки 55 минут назад
висит груша, нельзя скушать
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