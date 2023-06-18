В Иркутской области медведица загнала рабочих на опору ЛЭП

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Красавица-мамаша с медвежонком обходила свои таёжные владения, но неожиданно наткнулась на электриков.
Рабочие знакомится поближе отказались и благоразумно забрались повыше от любопытной медведицы.
Все попытки залезть к работягам не увенчались успехом, мишки через некоторое время ушли, оставив людей с полными штанами впечатлений.
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Весна 2005-го, под Печорой респ.Коми медведь бригаду путейцев на семафор загнал. Проходящий тепловоз его спугнул, на нём бригада и уехала, от греха подальше.