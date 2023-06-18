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Китайские технологии удивляют

Китайские технологии удивляют

Автор:
18 июня 2023 09:36
Метки: Китайские технологии   в мире   видео   забавно   изобретение   люди   помощь   
2390
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1

Такая технология очень сильно выручит людей при переезде. Теперь не придется просить десяток друзей, чтобы занести все вещи по лестницам.

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Метки: Китайские технологии   в мире   видео   забавно   изобретение   люди   помощь   
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12  комментариев
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6k
sumrаknn 2 часа назад
только картошку по прямым лестницам поднимать. дорогие вещи не доверишь - у лестниц бывают дефекты и разные размеры, может соскользнуть. повороты только с маленьким грузом, который и руками нетрудно.
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1k
Николай 5 минут назад
DIY своими руками блин. Как я жил раньше без этого изобретения!? Эта хрень вообще легальна!? Берем стакан кефира и фарша...
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2k
vijilante 15 минут назад
Ага , саибись.
Останется только подбирать лапки к каждому типу ступенек. Особенно весело будет с ступеньками разной высоты.
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15k
ss 24 минуты назад
Это не китайские технологии. Это, как всегда, украденные китайцами технологии.
Нечто подобное в Германии продавали уже лет пятнадцать назад, но потом перестали, так как эти устройства работают далеко не с каждой лестницей из-за того, что ступени, по разным причинам, имеют разную ширину, высоту, наклон ступеней и материал из которого ступени изготавливаются. Мало того, что грузчики часто не могли использовать такой подъёмник, так ещё случались всякие неприятности. Обламывались края ступени, ролики соскальзывали со ступеней с покатой поверхностью и т.п.

Однако! Подобные устройства выпускают их продают до сих пор. Ну а китайцы... Они такие китайцы!...
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871
Дмитрий 24 минуты назад
Эту тележку сверху за ручки человек держит если что...
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1k
Alexander Gorn Полчаса назад
А ведь лет двадцать назад фраза "китайские технологии" вызывала только смех.
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1k
TruckerOrphan 41 минуту назад
А при чем тут китайские технологии? Такие тачки, в различных вариациях давно и успешно применяют во всем мире. Да, раньше чем в Китае начали применять. Это для доставки товара во всякие здания, но оказывается можно и девок покатать.
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−2
Al Di 56 минут назад
Как называется, девочкаподниматель?)
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2k
Бомбардир Час назад
Девочка и сама могла бы зайти.
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