Китайские технологии удивляют

2390
1
1
Такая технология очень сильно выручит людей при переезде. Теперь не придется просить десяток друзей, чтобы занести все вещи по лестницам.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
Останется только подбирать лапки к каждому типу ступенек. Особенно весело будет с ступеньками разной высоты.
Нечто подобное в Германии продавали уже лет пятнадцать назад, но потом перестали, так как эти устройства работают далеко не с каждой лестницей из-за того, что ступени, по разным причинам, имеют разную ширину, высоту, наклон ступеней и материал из которого ступени изготавливаются. Мало того, что грузчики часто не могли использовать такой подъёмник, так ещё случались всякие неприятности. Обламывались края ступени, ролики соскальзывали со ступеней с покатой поверхностью и т.п.
Однако! Подобные устройства выпускают их продают до сих пор. Ну а китайцы... Они такие китайцы!...