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На Урале преподавательница лишилась работы из-за того, что несколько раз толкнула шестиклассника

На Урале преподавательница лишилась работы из-за того, что несколько раз толкнула шестиклассника

Автор:
17 июня 2023 09:25
Метки: Преподавательница   Урал   видео   дети   разборки   учительница   школа   
1197
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Учительница заступалась за свою дочь, которую парень выволок из класса. Сам школьник утверждает, что девочка начала к нему приставать первой.

После появления ролика в Сети была организована комиссия, после которой женщине пришлось уволиться:


"Он взял мою дочь и потащил за капюшон силой по лестнице. Она выходит – у неё кружится голова и потемнело в глазах. Это разве нормально? Сейчас у неё температура, в лагерь она пока не ходит. Я защищала дочь, в комиссии, к сожалению, не понимают. Собрание прошло довольно нормально. К сожалению, я оттуда уволилась".


Между тем, по словам родителей учеников этой школы, педагог применяла силу в отношении этого школьника уже не первый раз.

Источник:

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Метки: Преподавательница   Урал   видео   дети   разборки   учительница   школа   
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9  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
Сопливый песдюк окуевший, епальник разбить в щи - это надолго отобьёт охоту таскать девушек за капюшон... (Такие же вот песдюки сидят по дворам и подъездам и крутых из себя изображают, а как описдюлят их знатно - сразу к мамкам-папкам жаловаться бегут, а те хай подымают - как же, кровиночку обидели, а то что эта сопливая мразь ведёт себя отвратительно(эти же папки-мамки хрен его воспитывали, их утырок сидел сутками в инете и говно всякое смотрел и слушал) - они даже не понмают.....)
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548
zaeb 5 минут назад
Ещё чуть чуть и он бы разпустил бы кулаки. уже на готове был.
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8k
Роман 8 минут назад
1. Преподаватель всегда прав.
2. Если преподаватель не прав, смотреть пункт 1ый.
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731
Пчёлкин 50 минут назад
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389k
Алексей 56 минут назад
требую вернуть советскую систему обучения и воспитания,чтобы таких уродов просто не было в нормальных школах.таким место в спецшколах с колючей проволокой
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2k
Alex Час назад
Жаль, что не замочила козла
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