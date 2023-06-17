На Урале преподавательница лишилась работы из-за того, что несколько раз толкнула шестиклассника

Учительница заступалась за свою дочь, которую парень выволок из класса. Сам школьник утверждает, что девочка начала к нему приставать первой.
После появления ролика в Сети была организована комиссия, после которой женщине пришлось уволиться:
"Он взял мою дочь и потащил за капюшон силой по лестнице. Она выходит – у неё кружится голова и потемнело в глазах. Это разве нормально? Сейчас у неё температура, в лагерь она пока не ходит. Я защищала дочь, в комиссии, к сожалению, не понимают. Собрание прошло довольно нормально. К сожалению, я оттуда уволилась".
Между тем, по словам родителей учеников этой школы, педагог применяла силу в отношении этого школьника уже не первый раз.
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2. Если преподаватель не прав, смотреть пункт 1ый.