На Урале преподавательница лишилась работы из-за того, что несколько раз толкнула шестиклассника

После появления ролика в Сети была организована комиссия, после которой женщине пришлось уволиться:

"Он взял мою дочь и потащил за капюшон силой по лестнице. Она выходит – у неё кружится голова и потемнело в глазах. Это разве нормально? Сейчас у неё температура, в лагерь она пока не ходит. Я защищала дочь, в комиссии, к сожалению, не понимают. Собрание прошло довольно нормально. К сожалению, я оттуда уволилась".

Между тем, по словам родителей учеников этой школы, педагог применяла силу в отношении этого школьника уже не первый раз.