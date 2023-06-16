Житель Томска отобрал у прохожего мобильник ценой в десять тысяч рублей

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Владелец пытался вернуть имущество и был повержен.
Нападавшему вменяют грабеж с насилием, это до семи лет тюрьмы, а он, по данным полиции, только вышел после отсидки за такое же преступление.
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