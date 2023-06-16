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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 366 постов • 24 подписчика подписаться
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Житель Томска отобрал у прохожего мобильник ценой в десять тысяч рублей

Житель Томска отобрал у прохожего мобильник ценой в десять тысяч рублей

Автор:
16 июня 2023 12:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Телефон   Томск   видео   кража   люди   мобильник   негатив   преступник   
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Владелец пытался вернуть имущество и был повержен.


Нападавшему вменяют грабеж с насилием, это до семи лет тюрьмы, а он, по данным полиции, только вышел после отсидки за такое же преступление.

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Метки: Телефон   Томск   видео   кража   люди   мобильник   негатив   преступник   
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8  комментариев
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5k
pinbalist 53 минуты назад
"...это до семи лет тюрьмы" - а может лучше на опыты? Толку больше будет.
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2k
Alex 36 минут назад
Очень по параше соскучился видимо
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745
Руслана Тарасова 38 минут назад
"Орлы шли к успеху". ...Как грабить, так национальности низззя называть, а вот с ними при ограблении , что-то случается, то сразу сбегается диаспора , с воплями, типа "злые русские Рафика обидели"! У нас в городке года три назад , при таком же гоп-стопе зимой, тетка которую грабили двое "из кишлака" , при попытке вырвать сумку, подскользнулась и упала на грабителя. При том, что в даме рост был примерно 170 см и столько же живого веса. В результате падения на грабителя, в нем что-то сломалось в костях, причем очень серьезно. Да так, что ходить без костылей он не сможет. Так этот "пострадавший" в суд подал на им же ограбленную, много-много денег с нее хотел за "производственную травму".
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13k
Shtoppi 58 минут назад
как-то уж житель Томска, по своим повадкам, похож на тех, чью национальность сейчас не принято озвучивать.
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