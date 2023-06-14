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Очень пьяная дама устроила дебош в супермаркете в Петербурге

Очень пьяная дама устроила дебош в супермаркете в Петербурге

Автор:
14 июня 2023 08:39
Сообщество : Криминал
Метки: Петербург   Угрозы   алкоголь   видео   женщина   криминал   
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Сильно выпившая женщина зашла в магазин, начав шуметь, ругаться и приставать к другим посетителям. Реакцией на замечания со стороны персонала последовало то, что дебоширка достала нож и попыталась угрожать окружающим.

Правда, её состояние не позволило исполнить ни одного реально опасного приёма. На место была вызвана бригада вневедомственной охраны. Выяснилось, что ранее женщина была судима за побои, а также угро­зу убийством или при­чинением тяжкого вре­да здоровью.

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Метки: Петербург   Угрозы   алкоголь   видео   женщина   криминал   
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15k
Smiley 2 часа назад
Синька - зло!
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3k
Капитошка 45 минут назад
Таких на волю вообще выпускать нельзя.Сидела бы на зоне,шила перчатки,помогая навальному.Хоть польза какая то была бы.
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