Очень пьяная дама устроила дебош в супермаркете в Петербурге

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Сильно выпившая женщина зашла в магазин, начав шуметь, ругаться и приставать к другим посетителям. Реакцией на замечания со стороны персонала последовало то, что дебоширка достала нож и попыталась угрожать окружающим.
Правда, её состояние не позволило исполнить ни одного реально опасного приёма. На место была вызвана бригада вневедомственной охраны. Выяснилось, что ранее женщина была судима за побои, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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