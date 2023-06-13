«Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя

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В местных пабликах появилось видео, на котором житель Дагестана отгоняет медведя от собаки.
В свою очередь, автор видео предлагает местному жителю выйти один на один с косолапым.
В комментариях не исключают, что медведь ручной и дрессированный.
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