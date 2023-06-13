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«Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя

«Фу, уйди!»: житель Дагестана разнял драку собаки и медведя

Автор:
13 июня 2023 12:19
Сообщество : Животные
Метки: Дагестан   видео   драка   животные   медведь   собака   
1828
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В местных пабликах появилось видео, на котором житель Дагестана отгоняет медведя от собаки.

В свою очередь, автор видео предлагает местному жителю выйти один на один с косолапым.

В комментариях не исключают, что медведь ручной и дрессированный.

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Метки: Дагестан   видео   драка   животные   медведь   собака   
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10  комментариев
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9k
Борис Карабанов 47 минут назад
Российские будни. Водку, наверное,не поделили. Стоило ли постить?
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Алишер Алиевич ИбрагимоFF 16 минут назад
Не равные условия. Медведь на цепи и на видео видно, что это не драка
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14k
Алексей 19 минут назад
Я правильно понимаю, что блоки на переднем плане - это остатки реактора?
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Babangdida 49 минут назад
Хоть их и не видно, но мужик определённо с яйцами.
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15k
banzai7 Час назад
Да игрались они.
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13k
Shtoppi Час назад
ну вот, разогнал и поиграть не дал зверушкам ))))
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