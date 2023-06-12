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Разрушительный ураган швырял палатки по центральной улице Омска

Разрушительный ураган швырял палатки по центральной улице Омска

Автор:
12 июня 2023 12:25
Метки: ветер   видео   омск   палатки   погода   ураган   
876
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Поздно вечером 11 июня синоптики и МЧС предупредили омичей, что на регион надвигаются сильный ветер, гроза и ливень. Спустя несколько минут после оповещения, погода стала резко меняться: поднялся сильный ветер и начался дождь.

Накануне в центре города была подготовка к празднованию Дня России: на Соборной площади, площади Победы и на улице Ленина были установлены специальные палатки, сцены и баннеры. Некоторые из элементов стали жертвами сильного ветра.

Некоторые палатки на улице Ленина стали летать по дороге. Люди разбегались, стараясь не попасть под летающие объекты. Некоторые снимали происходящее на камеры.

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Метки: ветер   видео   омск   палатки   погода   ураган   
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4  комментария
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Горожанин Час назад
Даже палаткам не уйти из Омска.
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