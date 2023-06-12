Разрушительный ураган швырял палатки по центральной улице Омска

Поздно вечером 11 июня синоптики и МЧС предупредили омичей, что на регион надвигаются сильный ветер, гроза и ливень. Спустя несколько минут после оповещения, погода стала резко меняться: поднялся сильный ветер и начался дождь.
Накануне в центре города была подготовка к празднованию Дня России: на Соборной площади, площади Победы и на улице Ленина были установлены специальные палатки, сцены и баннеры. Некоторые из элементов стали жертвами сильного ветра.
Некоторые палатки на улице Ленина стали летать по дороге. Люди разбегались, стараясь не попасть под летающие объекты. Некоторые снимали происходящее на камеры.
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