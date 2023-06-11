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Вся история человечества в нескольких групповых снимках&nbsp;

Вся история человечества в нескольких групповых снимках 

Автор:
11 июня 2023 07:42
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Прошлое   будущее   видео   история   селфи   фото   
4389
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В это воскресное утро предлагаю вам немного пофантазировать на тему, а что если...

Кажется, что человечество так давно живет на планете Земля, но по космическим меркам это всего лишь мгновение. И все это мгновение легко можно уместить в видеоролике длиною в полторы минуты.

 

Ну а теперь отбросим в сторону лирику и посмотрим, как бы выглядела вся история нашего вида в групповых фото, если такое было бы возможным. И да, русскую революцию авторы ролика тоже не забыли.


Источник:

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Метки: Прошлое   будущее   видео   история   селфи   фото   
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18  комментариев
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7k
sedoisever 8 часов назад
"Мировая война" представлена кислыми рожами пендосов, а должна радостными лицами русских на фоне Рейхстага!
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2k
Геннадьич 3 часа назад
Если я не ошибаюсь, то в стеклянной маске космонавта отражается съёмочный павильон. Это как бы намёк от амеров, что они не были на луне.
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6k
a6m5 4 часа назад
Только непонятно, почему космонавт американский, и причём тут Джобс с ипхоном?
У них искажённое представление о мире.
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8k
Роман 6 часов назад
Такие радостные и одухотворенные лица ))) И резали они друг дружку так же радостно и одухотворенно.
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13k
Shtoppi 7 часов назад
странно что подборка не открывается изображением того как древние укры копают Черное море еще до появления австралопитеков.
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3k
Aristarx 7 часов назад
Мне олному показалось что это банальная реклама айфона, и не более того?
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6k
livaneth 7 часов назад
На десятой секунде фотка из современного Афганистана
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13k
Александр 8 часов назад
Всё ясно, ждём когда Российскую Федерацию переименуют в Галактическую.
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1
Цыбулько Геннадий Александр 7 часов назад
Между собой уже можно так называть.
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15k
Smiley 8 часов назад
НейроЧТО???
МИНУС!
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5k
Kozlodoev 8 часов назад
Вся история человечества? А где Содом и Гоморра? Великий Потоп? Страшный Суд?))))
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225
Звёздный князь 8 часов назад
А почему все лица американские?
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1
Цыбулько Геннадий Звёздный князь 7 часов назад
Пока мы их не похоронили, как Никита завещал.
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33k
Андрей Иванов 8 часов назад
Тут всё описано:

Рассказ Юнги о происхождении человека


Короче, тема такая. Скользкая тема.

И наверное, тебе не очень приятная.

Сам знаешь, когда наши шишки допетрили, что планете скоро кирдык придет, послали корабли в разные стороны. И еще ты знаешь, что мы сюда не первые прилетели. Был до нас корабль. Много миллионов лет назад. И, скорее всего, тот гаврик, что сейчас у Земли на стационарной орбите висит, на атомы его и распылил.

Но суть не в этом. Перед тем как корабль-разведчик превратился в молекулярную пыль, он успел сбросить шлюпки. Шлюпки с колонистами. Первая волна, так сказать. Сам понимаешь, много народа там быть не могло, с оборудованием и провиантом тоже напряги были, однако никто ж не рассчитывал, что помощь на пару миллионов лет запоздает.

Словом, колонисты высадились, и колонизация началась.

Дальше тебе придется верить мне на слово. Потому что научными знаниями в том объеме, чтобы все тебе популярно доказать, я не обладаю. А если на пальцах то...

Существует такая социологическая аксиома, которая гласит, что дальняя колония, отрезанная от сообщения с остальными планетами и на долгий период времени предоставленная самой себе, с веками регрессирует вплоть до состояния «кремень и шкуры, каменные топоры и луки со стрелами». Ну или типа того.

Земля же была предоставлена самой себе на несколько миллионов лет.

Постепенно гиптиане деградировали. Машины выходили из строя, но в живых не осталось уже никого, кто бы умел их ремонтировать. Запасы энергии подошли к концу, и колонистам пришлось приспосабливаться к новой обстановке. Лишенные всех техногенных преимуществ, они скатились до полного упадка.

Плюс с размножением у них были проблемы. Сначала парни регрессировали, потом просто начали вырождаться, терять разум. Заодно и пальцы на передних лапах у них отсохли. Ввиду полной ненадобности. Откуда, ты думаешь, у вас в Африке бегемоты? Это, брат, не бегемоты. Это одичавшие на вашей планете гиптиане. Предки наши.

Кстати, вот тебе интересный факт. Гиптиане пытались колонизировать Африку. Именно в Африке можно найти одичавших потомков первых колонистов, чудом сохранившихся до наших дней. И все ваши ученые считают, что человечество тоже берет свое развитие с Черного континента. Ни на какие мысли не наводит?

Не наводит. Ясно. Тогда продолжим.

Видишь ли, на шлюпках, что привезли колонистов, были люди. Нет, не в качестве скота. Мы, знаешь ли, людьми не питаемся, даже в худшие времена. Вы же мышей не жрете.

Неуместная аналогия? Очень даже уместная.

Потому что людей мы использовали примерно так же, как вы в своих лабораториях используете мышей.

Нечего на меня с кулаками бросаться. Во-первых, у нас с тобой весовые категории разные. А во-вторых, я же не о вас говорю. Я говорю о тех волосатых приматах, что водятся на Гип-то, и нечего меня шовинистом называть. Ты к мышам, которых твои ученые на части режут, нежные чувства испытываешь? Нет? А почему меня понять не хочешь?

Ты – не мышь. Ты – разумен.

А на Гип-то разумных людей не было. И нет. И, скорее всего, уже не будет.

У людей, высадившихся вместе с гиптианами, было одно огромное преимущество. Инстинкт размножения, в разы превосходящий наш. Люди могут плодиться с невероятной скоростью. Китайцев тех же спроси.

Естественно, на Земле размножаться они не перестали, и основной инстинкт матери-природы выручил человечество. Дикие, полуголые люди продолжали и продолжали спариваться. Это я не в упрек, ведь должны же быть в жизни хоть какие-то удовольствия. Вскоре вами была занята большая часть суши.

Согласно той же социологической аксиоме, точнее, сделанным по ней выводам, как только население колонии достигает критической точки, регресс останавливается. А вам и регрессировать было некуда.

Короче, со временем популяция ваша начала расти, потом количество перешло в качество, и на фоне полностью одичавших гиптиан вы стали единственным разумным видом на этой планете.

А ты говоришь, Дарвин.

А если и Дарвин, то почему половина обезьян превратилась в людей, а вторая половина – нет? Не знаешь? Я тебе скажу. В людей превратились те, которые прилетели с Гип-то. А обезьяны остались обезьянами.

А потом прилетели мы.

– В проекте «Ковчег» тоже есть люди?

– Да, – сказал Юнга. – В ограниченном, прости меня еще раз, количестве. Думаю, как только нашим ученым станет известно, что данный вид биологических существ потенциально разумен, всяческие опыты над ними сразу же прекратятся как неэтичные. Из подопытных кроликов наши приматы превратятся... в домашних любимцев. А потом мы передадим их вам. Если захотите. Я со старшими уже разговаривал, в принципе, ничего сложного тут нет. Хотите, заповедники для них стройте, хотите, прогрессорством занимайтесь... Ваше дело. Только все равно это сейчас неважно. Проблема номер один – имперский крейсер, и она в буквальном смысле висит над нашими головами.

Они помолчали.

– Юнга, – сказал Лева. – Скажи, а еще какие-нибудь сюрпризы будут?

– Не думаю, – сказал Юнга. – Хотя могут быть. Если мы все останемся живы, для меня это будет сюрприз.

(с) "О людях и бегемотах". Мусаниф Сергей
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