Вся история человечества в нескольких групповых снимках 

Кажется, что человечество так давно живет на планете Земля, но по космическим меркам это всего лишь мгновение. И все это мгновение легко можно уместить в видеоролике длиною в полторы минуты.

Ну а теперь отбросим в сторону лирику и посмотрим, как бы выглядела вся история нашего вида в групповых фото, если такое было бы возможным. И да, русскую революцию авторы ролика тоже не забыли.