В Турции изъят миллиард фальшивых долларов США

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Деньги предназначались для ввоза в африканские страны. Управление жандармерии изъяло 10 миллионов стодолларовых купюр на складе в одном из районов Стамбула.
По данным полиции, в результате рейда были задержаны шесть человек, в том числе граждане Швеции, Великобритании и Ганы. При обыске домов, где проживали злоумышленники, были обнаружены крупные суммы денег (настоящих) и драгоценности.
Было заявлено, что консульства стран проинформированы о подозреваемых, и подчеркнуто, что изъятые фальшивые деньги являются самой большой суммой фальшивых денег, когда-либо изъятых в истории Турции.
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А ведь фальшивые деньги подлежать утилизации?
Так ведь?
Ну в печке сжечь.. например...
А кочегар потом такой... я всё сжёг, честно честно! Зуб даю!
Децкий сад, б...дь...
фальшивые, ну да, ну да..
а я то уже бульдозер почти купил - давить эти баксы((
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очевидно пиндосы готовили очередные гос. переворот с целью свергнуть неугодные им правительства, по всей видимости тех стран, которые имеют явную пророссийскую ориентацию на сотрудничество и выступающие за независимость от все еще присутствующего на континенте колониального влияния европейских грабителей-угнетателей.
На складе. На складе, Карл!Наверняка уже и портовые причалы и терминалы для поддельной валюты построили.