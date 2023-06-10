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В Турции изъят миллиард фальшивых долларов США

В Турции изъят миллиард фальшивых долларов США

Автор:
10 июня 2023 09:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   видео   деньги   купюры   новости   фальшивые деньги   
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Деньги предназначались для ввоза в африканские страны. Управление жандармерии изъяло 10 миллионов стодолларовых купюр на складе в одном из районов Стамбула.

По данным полиции, в результате рейда были задержаны шесть человек, в том числе граждане Швеции, Великобритании и Ганы. При обыске домов, где проживали злоумышленники, были обнаружены крупные суммы денег (настоящих) и драгоценности.

Было заявлено, что консульства стран проинформированы о подозреваемых, и подчеркнуто, что изъятые фальшивые деньги являются самой большой суммой фальшивых денег, когда-либо изъятых в истории Турции.


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Метки: Турция   видео   деньги   купюры   новости   фальшивые деньги   
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26  комментариев
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1k
Сергей 10 часов назад
их надо было отправить в сша...
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8k
mbr Час назад
Интересно, а в какой момент они стали фальшивыми?

А ведь фальшивые деньги подлежать утилизации?
Так ведь?


Ну в печке сжечь.. например...

А кочегар потом такой... я всё сжёг, честно честно! Зуб даю!

Децкий сад, б...дь...
фальшивые, ну да, ну да..
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2k
Kom9ipa 3 часа назад
И зачем изымали? Надо было в дело пустить, например, купить в штатах что-нибудь.
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1k
zu4ara 4 часа назад
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7k
perekrestok 5 часов назад
Врут все! Из СШП в Африку через Турцию - не ближний свет! Скорее всего в Россию планировали ввезти, потом слить в МВД и начать шуметь что Россия вредит Америке и таким образом.
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11k
Властелин 5 часов назад
А как качество хорошее?
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1k
КАКАнгел 7 часов назад
эх эти бы деньги , да на украину - оружие у хохлов покупать для нужд СВО .
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16k
Совранский 7 часов назад
А это идея - на уровне государств: изымать и уничтожать баксы под предлогом фальши!
Месяца за 2 можно управиться)))
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18k
Bill 7 часов назад
Турецкая оппозиция провалила переворот Эрдогана, поэтому было решено отправить премию в другой регион.
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462
Purple_Bear 8 часов назад
Как-будто сшп настоящие доллары печатает. Такая же фальшивка, так же ничем не обеспечивается. Билеты банка злых приколов.
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2k
Бомбардир 8 часов назад
А где же их напечатали???!!!
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4k
Александр 8 часов назад
Хитрые америкосы, хотели революцию какую нибудь замутить в регионе где база военная собиралась организоваться (не демократическая канеш )
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12k
..: Атеист :.. 8 часов назад
лярдом больше, лярдом меньше.. один хрен у них все бумажки практически без обеспечения. Но что изъяли - хорошо :)
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3k
Lexx 9 часов назад
Все по разному спасают голодающих негров.
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13k
Shtoppi 9 часов назад
<<Деньги предназначались для ввоза в африканские страны.>>
---------
очевидно пиндосы готовили очередные гос. переворот с целью свергнуть неугодные им правительства, по всей видимости тех стран, которые имеют явную пророссийскую ориентацию на сотрудничество и выступающие за независимость от все еще присутствующего на континенте колониального влияния европейских грабителей-угнетателей.
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1k
ChePaev 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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109k
parallax 9 часов назад
Янки приготовили премии за выборы противника Эрдогана.
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5k
Горожанин 9 часов назад
"... миллионов стодолларовых купюр на складе"

На складе. На складе, Карл!Наверняка уже и портовые причалы и терминалы для поддельной валюты построили.
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