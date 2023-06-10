В Турции изъят миллиард фальшивых долларов США

По данным полиции, в результате рейда были задержаны шесть человек, в том числе граждане Швеции, Великобритании и Ганы. При обыске домов, где проживали злоумышленники, были обнаружены крупные суммы денег (настоящих) и драгоценности.



Было заявлено, что консульства стран проинформированы о подозреваемых, и подчеркнуто, что изъятые фальшивые деньги являются самой большой суммой фальшивых денег, когда-либо изъятых в истории Турции.