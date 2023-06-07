В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

Вот только улов их был невелик. Как сообщают в СМИ, основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди", а в украденных сумках находилось не более 15 тысяч рублей. Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение. Он бизнесмен, и, скорее всего, нападение было спланированным.