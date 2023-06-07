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В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

Автор:
07 июня 2023 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Волжский бульвар   авто   видео   выстрелы   деньги   налет   ограбление   полиция   пострадавший   
9460
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Группа неизвестных, судя по всему, готовилась к этому преступлению. Однако всё предугадать невозможно.

Дерзкий налёт на Волжском бульваре зафиксировали камеры наблюдения. Группа мужчин в масках напала на авто, остановившееся на красный сигнал светофора. Неизвестные разбили стёкла в машине, молотком, избили водителя Audi A6 и выстрелили ему в ногу из травматического пистолета, а затем вытащили из багажника несколько больших сумок. Быстро загрузив их в свою иномарку, налётчики скрылись с места предступления.



Вот только улов их был невелик. Как сообщают в СМИ, основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди", а в украденных сумках находилось не более 15 тысяч рублей. Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение. Он бизнесмен, и, скорее всего, нападение было спланированным.


Сейчас напавших на водителя разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (разбой).



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Метки: Волжский бульвар   авто   видео   выстрелы   деньги   налет   ограбление   полиция   пострадавший   
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45  комментариев
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53k
dima423 4 часа назад
чето странно, сумма то никакая...даже 150 тыс не стоят того чтобы их вот так грабить, заранее готовясь... может 150 млн?)
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1k
ruslan d 19 минут назад
Чет 150 K тоже не совсем та сумма , чтоб так рисковать ...
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13k
MilfFucker 20 минут назад
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10k
Юрий 45 минут назад
Из багажника достали несколько больших сумок, и в них было всего 15 000 рублей? Это каким номиналом были купюры в сумках?
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−18
Misha 54 минуты назад
Знаю много реальных случаев, когда опера брали пацанов, которые крали большие суммы, но денег при них было очень мало, они успевали их потратить по данным следствия. Или проводили обыска удачно. Но нюанс в том, что у оперов после удачных мероприятий появлялась недвижимость, хорошие машины по чистой случайности. Вот и тут кто скажет сколько было денег в черном нале за который можно загреметь, кто будет объяснять что он курьер и вез кому то миллионы в сумках????
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5k
мемфрид 54 минуты назад
Бляха, на Ауди полноприводной можно было и на травку съехать, когда ещё только пассажирское разбили. По газам и метров 300 бы проехал даже с пробитым радиатором. Странный водитель, как-то без чувства самосохранения
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115
Алексей Бляйбтрой Час назад
ограбление года?!
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1k
bohemia Час назад
150 тыс и столько суеты, как-то странно
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40k
Example 6.2.6 Час назад
Нормальный бизнесмен, не будет крупные суммы с собой таскать. Во первых, их очевидно могут украсть, если кто-то узнает, во вторых и самого бизнесмена могут привалить за солидный куш. Обычно, платят деньги инкассаторам своего обслуживающего банка, или какой охранной организации, сумма страхуется, и за умеренную плату, люди из точки А, в точку Б с автоматами на броневике (выглядящем как обычный джип), доставят твои деньги куда надо. К тому же, они ценят свою репутацию, и пакуют деньги в мешки с пломбами, и даже сами инкассаторы не знают сколько везут, и понятно, эти данные не оглашают ни налоговой, ни другим посторонним.
*Легальные деньги понятно по безналу все переводят.. тут речь исключительно за чёрный нал.
В данном случае, скорее всего, внутри определённого круга общения, ищут крота. Т.е. я в приватной беседе сказал Васе, что в среду на своей машине повезу миллион долларов по такому-то маршруту в обед, Пете я сказал что повезу другую сумму по утру по другому маршруту, Сергею я сказал что повезу вечером.. ну и соответственно в то время и где на машину нападут, покажет мне, кто из моих "близких" работает не только на меня. Даже если сами налётчики скроются с деньгами, и сами кинут Петю, Васю или Сергея, то потеря будет невелика, зато кое-кого из них, можно вывезти на заброшенную ферму и долго и вдумчиво беседовать с ним, на предмет, а что ты ещё и кому рассказал, кто были эти люди, за какой процент и как давно ты работаешь на конкурентов итд.
*Не исключаю вероятности, что какой-то мамкин бизнесмен, где-то по большому стакану хвастал левым людям, что он крутой чувак и у него мега сделка, и он в среду повезёт кучу бабла, чтоб купить себе кое-то что весьма ценное с рук.. и за ним незамедлительно установили слежку бдительные люди, но по факту он ехал покупать краденый Ролех, и большая сумма для него - это 150К.. хотя по-пьяне он хвастался что ворочает миллионами.
Либо, он настолько глуп, что реально вёз кучу незадекларированных денег, за которые не сможет отчитаться перед налоговой и их реально у него забрали, и ему, чтоб избежать ещё и неприятностей с государством, пришлось сказать что там было всего150К.
И совсем уж стрёмный вариант, человек вёз крупную сумму денег, принадлежащую не только ему, подговорил своих знакомых на фиктивное ограбление (поэтому травмат и тока в ногу), и своим партнёрам руками развёл.. мол, ну у отжали у меня, что я мог сделать? Но то, какой-то сильно рисковый вариант, потому что это "хитрый" план, в котором заподозрят тебя партнёры, и начнут подозрительно посматривать на тебя.
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329
устал я от вас Час назад
комерс из ауди что-то недоговаривает... даже если это в евро а не в рублях это того не стоит. Если же в миллионах рублей, то не заметить огромный баул в салоне было бы не возможно.. Либо баулы в ауди это был отвлекающий маневр при перевозке на который эта гопота купилась, а основная сумма спокойно поехала на неизвестной машине.
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6k
vasilykopkov 2 часа назад
Думаю потерпевший не указал реальную сумму, что была похищена.
Даже 150 тыс на четверых - это копейки.
Из-за них такие дела не затевают.
Просто деньги "палёные", вот он и говорит 15 тыс..
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5k
Нуи Хусим 2 часа назад
Очевидно, о том что было в сумках, водитель-биснесмен не признался! "А так, мелочи всякие..."
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0
Александр Вьюшков 2 часа назад
Текст автора: Неизвестные разбили стёкла в машине, молотком, избили водителя Audi A6 и выстрелили ему в ногу из травматического пистолета, а затем вытащили из багажника несколько больших сумок.

Мультик "В стране невыученных уроков" многие должны помнить. Казнить нельзя помиловать. Здесь же, в тексте, автор также предоставил нам на выбор, молотком были разбиты стекла в машине или избит водитель сего транспортного средства. Но еще и перестраховался, выделив орудие ограбления молоток запятыми с обеих сторон.
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14k
Artem 2 часа назад
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8k
Артём 2 часа назад
Сдаётся мне, что пострадавший п......дит.
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8k
mbr 2 часа назад
деньги были в таких пачках что ли?
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38k
Aleks 3 часа назад
Шпана какая то... Наводку получили наверно от кого то. 150 тыс. рублей... На нормальный ужин в столичном ресторане еле хватит.
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61k
Андрей 3 часа назад
А кто перевозит 15тыс рублей в сумке, которая хранится в багажнике? Может я чего-то не понимаю, но попахивает звездежём, причём есть мнение, что именно потерпевший врёт.
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6k
V2.Smirnov 3 часа назад
15000 рублей в сумКАХ? Сотенными купюрами что-ли? Да даже ими - это 150 бумажек. В карман влезет.
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7k
perekrestok 3 часа назад
15 тысяч в нескольких сумках? Даже 10-ти рублевыми купюрами (которых сейчас почти нет) это 15 пачек по 100 листов. Если только сумки были женские и очень небольшие. Может в багажниках в больших сумках было что то более серьезное? А 150 тысяч в салоне - это гонорар перевозчика?
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7k
Дмитрий 3 часа назад
А для разбоя и не важно сколько украли. Хоть 1 рубль. ....Вот есть другой нюанс....Бизнесмен мог и с3.14...ть, сколько у него украли денег.....Ведь придётся объяснять: от куда деньги сэр?
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