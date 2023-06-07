В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

Группа неизвестных, судя по всему, готовилась к этому преступлению. Однако всё предугадать невозможно.
Дерзкий налёт на Волжском бульваре зафиксировали камеры наблюдения. Группа мужчин в масках напала на авто, остановившееся на красный сигнал светофора. Неизвестные разбили стёкла в машине, молотком, избили водителя Audi A6 и выстрелили ему в ногу из травматического пистолета, а затем вытащили из багажника несколько больших сумок. Быстро загрузив их в свою иномарку, налётчики скрылись с места предступления.
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Вот только улов их был невелик. Как сообщают в СМИ, основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди", а в украденных сумках находилось не более 15 тысяч рублей. Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение. Он бизнесмен, и, скорее всего, нападение было спланированным.
Сейчас напавших на водителя разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
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*Легальные деньги понятно по безналу все переводят.. тут речь исключительно за чёрный нал.
В данном случае, скорее всего, внутри определённого круга общения, ищут крота. Т.е. я в приватной беседе сказал Васе, что в среду на своей машине повезу миллион долларов по такому-то маршруту в обед, Пете я сказал что повезу другую сумму по утру по другому маршруту, Сергею я сказал что повезу вечером.. ну и соответственно в то время и где на машину нападут, покажет мне, кто из моих "близких" работает не только на меня. Даже если сами налётчики скроются с деньгами, и сами кинут Петю, Васю или Сергея, то потеря будет невелика, зато кое-кого из них, можно вывезти на заброшенную ферму и долго и вдумчиво беседовать с ним, на предмет, а что ты ещё и кому рассказал, кто были эти люди, за какой процент и как давно ты работаешь на конкурентов итд.
*Не исключаю вероятности, что какой-то мамкин бизнесмен, где-то по большому стакану хвастал левым людям, что он крутой чувак и у него мега сделка, и он в среду повезёт кучу бабла, чтоб купить себе кое-то что весьма ценное с рук.. и за ним незамедлительно установили слежку бдительные люди, но по факту он ехал покупать краденый Ролех, и большая сумма для него - это 150К.. хотя по-пьяне он хвастался что ворочает миллионами.
Либо, он настолько глуп, что реально вёз кучу незадекларированных денег, за которые не сможет отчитаться перед налоговой и их реально у него забрали, и ему, чтоб избежать ещё и неприятностей с государством, пришлось сказать что там было всего150К.
И совсем уж стрёмный вариант, человек вёз крупную сумму денег, принадлежащую не только ему, подговорил своих знакомых на фиктивное ограбление (поэтому травмат и тока в ногу), и своим партнёрам руками развёл.. мол, ну у отжали у меня, что я мог сделать? Но то, какой-то сильно рисковый вариант, потому что это "хитрый" план, в котором заподозрят тебя партнёры, и начнут подозрительно посматривать на тебя.
Даже 150 тыс на четверых - это копейки.
Из-за них такие дела не затевают.
Просто деньги "палёные", вот он и говорит 15 тыс..
Мультик "В стране невыученных уроков" многие должны помнить. Казнить нельзя помиловать. Здесь же, в тексте, автор также предоставил нам на выбор, молотком были разбиты стекла в машине или избит водитель сего транспортного средства. Но еще и перестраховался, выделив орудие ограбления молоток запятыми с обеих сторон.
А, кстати))) Вспомнил. Чтобы была уголовка нужен ущерб от 15тыс как раз, совпадение? )