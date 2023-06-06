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Компьютер в форме банки и с пивным охлаждением попал на видео

Компьютер в форме банки и с пивным охлаждением попал на видео

Автор:
06 июня 2023 15:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: банка   видео   выставка   компьютер   пиво   пк   система охлаждения   
825
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Пенный напиток можно сливать и пить, и он всегда холодный.

На выставке ПК показали настоящий «алкокомпьютер». Его фишка - в форме, как большая пивная банка. И в системе охлаждения, там циркулирует пивко, которое можно в любой момент налить и выпить не отходя от ПК и не прерывая игру или работу.

Кстати, у компьютера довольно мощное «железо», но это уже никому не интересно. Главное - продвинутая система охлаждения.

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Метки: банка   видео   выставка   компьютер   пиво   пк   система охлаждения   
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2  комментария
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9k
krivsan 39 минут назад
оперативная память литрами теперь,а кулер блока питания охлаждает,,,,шикарно
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29k
Ваня Полчаса назад
и мне такой нужен!!!
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August

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