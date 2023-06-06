Компьютер в форме банки и с пивным охлаждением попал на видео

На выставке ПК показали настоящий «алкокомпьютер». Его фишка - в форме, как большая пивная банка. И в системе охлаждения, там циркулирует пивко, которое можно в любой момент налить и выпить не отходя от ПК и не прерывая игру или работу.

Кстати, у компьютера довольно мощное «железо», но это уже никому не интересно. Главное - продвинутая система охлаждения.