"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

Отношение к русскому языку на Украине известно: он не приветствуется в непубличном пространстве и запрещён в публичной сфере. За русскую речь можно огрести штраф или отхватить затрещину от ярого защитника самостийности. Правда, до сих пор находятся украинцы, которые привыкли к русскому языку и считают его таким же родным, как мову.

Во Львове паренёк из Одессы пел под гитару песни Цоя и нарвался на возмущенную мадам. Не теряясь, подросток заявил, что "Цой — это легенда рока", и вместо того, чтобы докапываться до человека, женщина могла бы заняться домом, семьёй, детьми. Словом, чем-то полезным и более правильным.