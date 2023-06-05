"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

Во Львове парнишка исполнял песни Цоя под гитару. Заслышав русскую речь, к нему подошла коренная жительница и предъявила претензии. Парень не растерялся и ответил.
Отношение к русскому языку на Украине известно: он не приветствуется в непубличном пространстве и запрещён в публичной сфере. За русскую речь можно огрести штраф или отхватить затрещину от ярого защитника самостийности. Правда, до сих пор находятся украинцы, которые привыкли к русскому языку и считают его таким же родным, как мову.
Во Львове паренёк из Одессы пел под гитару песни Цоя и нарвался на возмущенную мадам. Не теряясь, подросток заявил, что "Цой — это легенда рока", и вместо того, чтобы докапываться до человека, женщина могла бы заняться домом, семьёй, детьми. Словом, чем-то полезным и более правильным.
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Дамой, которая докопалась до парня, оказалась местный депутат Наталия Пипа. Женщина сообщила, что написала заявление в полицию, и юношу заставили извиниться за своё поведение.
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Что там Европа-то помалкивает?
Книги русских авторов сжигают, за песни предъявляют, к столбам привязывают и штаны стягивают, унижая людей... Что это за помесь республики Лимпопо и нацистской Германии? Но диктатор Путин, не путайте...
"ПИПА" это полное имя , а уменьшительное : ПИПКА.