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"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

"Цой - это легенда!": одессит дал отпор за песни на русском языке

Автор:
05 июня 2023 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Песни под гитару   Цой   видео   депутат   докопалась   львов   рок   русский язык   
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Во Львове парнишка исполнял песни Цоя под гитару. Заслышав русскую речь, к нему подошла коренная жительница и предъявила претензии. Парень не растерялся и ответил.

Отношение к русскому языку на Украине известно: он не приветствуется в непубличном пространстве и запрещён в публичной сфере. За русскую речь можно огрести штраф или отхватить затрещину от ярого защитника самостийности. Правда, до сих пор находятся украинцы, которые привыкли к русскому языку и считают его таким же родным, как мову.


Во Львове паренёк из Одессы пел под гитару песни Цоя и нарвался на возмущенную мадам. Не теряясь, подросток заявил, что "Цой — это легенда рока", и вместо того, чтобы докапываться до человека, женщина могла бы заняться домом, семьёй, детьми. Словом, чем-то полезным и более правильным.


Дамой, которая докопалась до парня, оказалась местный депутат Наталия Пипа. Женщина сообщила, что написала заявление в полицию, и юношу заставили извиниться за своё поведение.

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Метки: Песни под гитару   Цой   видео   депутат   докопалась   львов   рок   русский язык   
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31  комментарий
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9k
Борис Карабанов 49 минут назад
Национализм? Где вы видели на Украине национализм?
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12k
harlamov 3 минуты назад
Быдло у власти, нормальным людям нет житья. Должны за песни, книги, чувства извиняться и оправдываться.
Что там Европа-то помалкивает?
Книги русских авторов сжигают, за песни предъявляют, к столбам привязывают и штаны стягивают, унижая людей... Что это за помесь республики Лимпопо и нацистской Германии? Но диктатор Путин, не путайте...
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1k
Просто прохожий 5 минут назад
Оказался как все в хохложидовии-начал на понтах, а закончил извинениями на хохлоязыке. Главное что ролик снял и засветился в инете.
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55k
Олег 6 минут назад
а когда этой пипе глотку перережут - будут вонять мол, "а нас за шо?"
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18k
sonic24a 10 минут назад
действительно - что ней надо было?
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3k
Igor Pan 20 минут назад
идиотка. Тут к сожалению, идиотов и безумцев тоже хватает
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942
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Пипа! Так во-о-от кто получил зарплату за ... Сами знаете кого.
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1k
Алексей Гулевич 40 минут назад
сладко стелит паренёк .... настоящий панк
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2k
max 41 минуту назад
какой же отвратительный язык у натовских слуг
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−10
иван пудин 45 минут назад
тсой подавлися мацой?
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1k
Pjrk 47 минут назад
https://t.me/stranaua/108041https://t.me/stranaua/108041
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1k
Pjrk 49 минут назад
Автор, назвался груздем - полезай в кузов и выкладывай видос с извинениями этого балбеса. На украинском)))
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2k
Pioner76 51 минуту назад
Парень молодец. Ладно там когда хохлы в своем мусорнике там что требует, но они и в Европе такие.
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13k
Shtoppi Час назад
очевидно что пипа, это то же самое что биба и боба.
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23k
ЦСКА Час назад
ПИПА!
Это фамилия или кличка??
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7k
tamin Час назад
парню надо было наглядно показать, что гитара-ударный инструмент. А потом пару раз ногой усилить полученные ощущения. Как показала практика, все эти свиноматки потом отлично на русском начинают говорить
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2k
khvatich Час назад
Не вставляется ссылка на рутуб(: https://politikus.info/events/152324-vo-lvove-sluchilsya-movnyy-skandal-iz-za-pesni-coya-18.htmlhttps://politikus.info/events/152324-vo-lvove-sluchilsya-movnyy-skandal-iz-za-pesni-coya-18.html
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20k
alexis Час назад
А вот как выглядит Пипа:
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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