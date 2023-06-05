От гангстера до плаксы за 30 секунд

1959
1
1
В Сан-Диего псевдогангстера избил и отнял пушку продавец, которого тот хотел ограбить, после чего "бандит" расплакался и начал умолять не сдавать его копам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама
Давить на жалость манипуляция, на многих срабатывает, поэтому пользуются.