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От гангстера до плаксы за 30 секунд

От гангстера до плаксы за 30 секунд

Автор:
05 июня 2023 09:30
Сообщество : Криминал
Метки: бандит   в мире   видео   вор   гангстер   грабитель   продавец   
1959
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В Сан-Диего псевдогангстера избил и отнял пушку продавец, которого тот хотел ограбить, после чего "бандит" расплакался и начал умолять не сдавать его копам.

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Метки: бандит   в мире   видео   вор   гангстер   грабитель   продавец   
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6  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
прям как тот ниггер из не грози южному централу, который с чисбургером...

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14k
Artem 17 минут назад
Ссылка coub.com
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67
Андрей Кузнецов 20 минут назад
Лично видел, когда настоящий бандит которого судили за разбой на суде превращался в пушистого кролика, искренне раскаивался, почти плакал, извинялся, не поверить было нельзя, в моменте верил и он сам. Дали условку, как вышел из суда раскаяние испарилось тут же.

Давить на жалость манипуляция, на многих срабатывает, поэтому пользуются.
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1k
Никитка Час назад
жидок на расправу
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28k
Lehoia Час назад
Рожа какая мерзкая- как у транса.
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30
Майский шашлык 2 часа назад
Переобулся в воздухе!
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