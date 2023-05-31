Американский магазин одежды уволил двух сотрудниц после того, как одна из них вызвала полицию на группу мародеров

Муж одной из них рассказал прессе, что «это две образцовые сотрудницы, которые стремились продвинуться в компании. И какова была их награда? Они были немедленно уволены без упоминания об увольнении или каких-либо финансовых выплат».



Позже выяснилось, что региональный менеджер Lululemon решил, что компания будет выглядеть плохо, если вызовет полицию.