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Американский магазин одежды уволил двух сотрудниц после того, как одна из них вызвала полицию на группу мародеров

Американский магазин одежды уволил двух сотрудниц после того, как одна из них вызвала полицию на группу мародеров

Автор:
31 мая 2023 08:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Lululemon   америка   видео   кража   мародеры   негры   полиция   увольнение   
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В США магазин одежды Lululemon уволил двух сотрудниц после того, как они вызвали полицию на группу мародеров, которые несколько раз подряд их грабили.

Муж одной из них рассказал прессе, что «это две образцовые сотрудницы, которые стремились продвинуться в компании. И какова была их награда? Они были немедленно уволены без упоминания об увольнении или каких-либо финансовых выплат».


Позже выяснилось, что региональный менеджер Lululemon решил, что компания будет выглядеть плохо, если вызовет полицию.

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Метки: Lululemon   америка   видео   кража   мародеры   негры   полиция   увольнение   
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24  комментария
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15k
Smiley 2 часа назад
Раньше целовали неграм ботинки, а сейчас просто вылизывают задницу.
Продолжайте, недоумки.
Скоро белые в сша станут меньшинством.
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20
qwertykey 2 минуты назад
Может руководство само хотело разобраться с мародерами. А эти двое со своей полицией всё испортили.
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15k
Элитный тигр 10 минут назад
Новости с какой-то альтернативной реальности как будто... Еще недавно негров просто линчевали, а сейчас сосут и еще просят...
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5k
Евгений Д 21 минуту назад
Америкосовский тупизм
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19k
scorpick 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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14k
Мистер Фикс Полчаса назад
"Бациллы разложения дают себя знать. Беспринципные люди!" (С)
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1k
Хачик Полчаса назад
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2k
Сергей Викторович 52 минуты назад
Я не понял - у них там уже социализм наступил? От каждого по способностям, каждому по потребностям? Белые могут работать - пусть работают, а неграм нужен бесплатный шмот - так пусть берут!
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31
Wolf Roy 54 минуты назад
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53k
dima423 57 минут назад
Так держать, верной дорогой идете товарищи))
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2k
Руслан 59 минут назад
Ну когда руководство компании, а не прыщ с горы (региональный менеджер) устанут считать убытки, то и этот трусливый крендель потеряет рабочее место. Магазин закроют, всем станет немного грустнее
И так по всей стране. Американская мечта, хуле
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Да пусть отменят все уголовные, административные кодексы, выпустят всех нигеров, [мат] и прочих нетрадиционных! Дауж. Совсем кукуха поехала))
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9k
Том Сойер Час назад
...уволил двух сотрудниц после того, как они вызвали полицию на группу мародеров, которые несколько раз подряд их грабили....


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9k
Борис Карабанов Час назад
"Государство порядка! Государство верховенства закона!"
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45k
Aleksandr Час назад
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13k
Djeff Час назад
"менеджер Lululemon решил, что компания будет выглядеть плохо, если вызовет полицию."
А в банках там это тоже работает?
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46k
Максим Т. Час назад
Не останавливайтесь!
Не останавливайтесь!Посмотреть
Не останавливайтесь!
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41
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
«Всё смешалось в доме Облонских»
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Дотолерантятся они.
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2k
Alex 2 часа назад
Ишь какие наглые, негров обидели, понимаешь
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