Охранная система «Василий»: смелый кот отогнал медведя от своего дома

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Всем известно, что собаки — прекрасные охранники, но некоторые котики справляются с защитой дома от опасностей ничуть не хуже самых хороших хвостатых мальчиков и девочек. Не верите? Взгляните на котейку из этого видео.
Этот маленький, но смелый меховой парень умудрился отогнать от своего дома медведя, делая вид, что вот-вот нападет на него. Несмотря на то, что габариты котика были намного меньше медвежьих, косолапый решил не связываться с суровым пушистиком и пошел искать дом, в котором нет охранной системы «Василий».
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