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Охранная система «Василий»: смелый кот отогнал медведя от своего дома

Охранная система «Василий»: смелый кот отогнал медведя от своего дома

Автор:
29 мая 2023 10:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   кот   медведь   милота   охранная система   фото   
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Всем известно, что собаки — прекрасные охранники, но некоторые котики справляются с защитой дома от опасностей ничуть не хуже самых хороших хвостатых мальчиков и девочек. Не верите? Взгляните на котейку из этого видео.

Этот маленький, но смелый меховой парень умудрился отогнать от своего дома медведя, делая вид, что вот-вот нападет на него. Несмотря на то, что габариты котика были намного меньше медвежьих, косолапый решил не связываться с суровым пушистиком и пошел искать дом, в котором нет охранной системы «Василий».

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Метки: видео   животные   забавно   кот   медведь   милота   охранная система   фото   
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6  комментариев
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3k
Pioner76 2 часа назад
Мне одному показалось, что мишка в ошейнике?
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Гиви 43 минуты назад
Еслиб ему открыли дверь он его бы порвал
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Kra 47 минут назад
Когда сосед дрессировщик медведей...
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ManRox 54 минуты назад
Страшнее кошки зверя нет
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