Охранная система «Василий»: смелый кот отогнал медведя от своего дома

Этот маленький, но смелый меховой парень умудрился отогнать от своего дома медведя, делая вид, что вот-вот нападет на него. Несмотря на то, что габариты котика были намного меньше медвежьих, косолапый решил не связываться с суровым пушистиком и пошел искать дом, в котором нет охранной системы «Василий».