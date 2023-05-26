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Эффектный и результативный удар гольфиста

Эффектный и результативный удар гольфиста

Автор:
26 мая 2023 09:03
Метки: Спорт   в мире   видео   гольф   гольфист   интересно   удар   
1255
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На проходящем в США чемпионате PGA 2023 профессиональный гольфист Майкл Блок порадовал многих любителей гольфа. Спортсмен отправил мяч в лунку прямым ударом с расстояния в 140 метров.

Удар на пятёрку с плюсом.

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Метки: Спорт   в мире   видео   гольф   гольфист   интересно   удар   
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97
Иван 40 минут назад
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Фельдъегерь 38 минут назад
в гольфе это удар на единицу
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