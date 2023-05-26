Эффектный и результативный удар гольфиста

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На проходящем в США чемпионате PGA 2023 профессиональный гольфист Майкл Блок порадовал многих любителей гольфа. Спортсмен отправил мяч в лунку прямым ударом с расстояния в 140 метров.
Удар на пятёрку с плюсом.
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