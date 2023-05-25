Девушка пытается открыть бутылку штопором

1877
1
1
Девушка решила распить с подругами бутылку вина. Она вооружилась рычажным штопором, однако открыть бутылку оказалось не так уж и просто.
Неловко вышло
Тот самый момент, когда близка к тому, чтобы сгореть от стыда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп
- Мальчик зажёг на школьной линейке
- Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна
- Мужчине был послан знак свыше
- Самая маленькая обезьянка в мире
Новости партнёров
реклама
так что вряд ли непьющая, скорее непродвинутая
думать не умеет