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Девушка пытается открыть бутылку штопором

Девушка пытается открыть бутылку штопором

Автор:
25 мая 2023 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Реакция   Юмор   видео   штопор   
1877
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Девушка решила распить с подругами бутылку вина. Она вооружилась рычажным штопором, однако открыть бутылку оказалось не так уж и просто.

Неловко вышло

Тот самый момент, когда близка к тому, чтобы сгореть от стыда.

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Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Реакция   Юмор   видео   штопор   
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23  комментария
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7k
Дмитрий Час назад
Бывает. Не все же должны быть умными.... Да и вообще....не должны.
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59k
pynh 53 секунды назад
не верю
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13k
Axel 2 минуты назад
Да ладно вам. Зато симпатичная)
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1k
Kra 3 минуты назад
кстати, ТаФно эТТТо Пыло, в начале 2000х... официанту где-то в Европе показали такой штопор и он так же тянул пробку, как эта девушка...
так что вряд ли непьющая, скорее непродвинутая
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1k
Николай 4 минуты назад
Ну, судя потому что вместо нормального красного вина она открывает белое, пьет его она не часто)))
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14k
MrForstd 8 минут назад
никогда так не жалел о потраченных 26 секундах времени...
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23k
SolomonA 10 минут назад
Это только в плюс девушке. А завтра будем смеяться над девушкой, которая не может скрутить косяк? Или попасть себе в вену ?
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10k
Бритва 14 минут назад
в общем-то распространённая ситуация с этими штопорами из икеи)
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28k
Serg2001 15 минут назад
Чистая неразвращенная душа!
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5k
Евгений Д 16 минут назад
Пить умеет,
думать не умеет
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637
RDV 18 минут назад
хозяяяюшка млять))
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1k
Медвед 22 минуты назад
Это значит девушка не пьющая.
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22k
sanchesS80 Полчаса назад
Да ладно вам. Зато видно что не бухает часто )) Вторая - любительница винишка.
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1k
Duke_kir Полчаса назад
покрасилась - не помогло
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45k
Aleksandr 41 минуту назад
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14
София 46 минут назад
Все бывает в первый раз.
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2k
Lexx 58 минут назад
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369
Olldd Час назад
А, не дай бог, граната.
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