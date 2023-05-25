"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

Бывшая фигуристка, а ныне модельер свадебных платьев, Вера Вонг скоро отметит свой 74 день рождения. Вот только женщина совсем не похожа на бабушку. У Веры отличная фигура, красивые волосы и непревзойдённый стиль.
Несмотря на приличный возраст, Вера любит посещать вечеринки и модные тусовки. Она с удовольствием ходит по барам со своими друзьями в Нью-Йорке. Как и любая публичная личность, Вера ведёт свою страничку в запрещённой сети. Там она опубликовала ролик, где показала свой "лук".
Откровенное платье и высокие шпильки только подчеркнули худобу звезды. Правда, с обувью Вера погорячилась. Она с трудом передвигалась на каблуках.
Комментаторы посоветовали Вере быть аккуратнее с модой и наконец начать есть.
Мне кажется, или она еле стоит на этих каблуках? Может у неё артрит уже?
Зачем в таком возрасте это всё?
Неужели такая худоба красива?
Мне кажется, с головой у неё не в порядке. Да, она гениальный дизайнер, но о себе она не заботится!
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