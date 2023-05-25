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"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

Автор:
25 мая 2023 11:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вера Вонг   бабушка   видео   внешность   интересное   молодость   фото   
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Бывшая фигуристка, а ныне модельер свадебных платьев, Вера Вонг скоро отметит свой 74 день рождения. Вот только женщина совсем не похожа на бабушку. У Веры отличная фигура, красивые волосы и непревзойдённый стиль.

Несмотря на приличный возраст, Вера любит посещать вечеринки и модные тусовки. Она с удовольствием ходит по барам со своими друзьями в Нью-Йорке. Как и любая публичная личность, Вера ведёт свою страничку в запрещённой сети. Там она опубликовала ролик, где показала свой "лук".

Откровенное платье и высокие шпильки только подчеркнули худобу звезды. Правда, с обувью Вера погорячилась. Она с трудом передвигалась на каблуках.

Комментаторы посоветовали Вере быть аккуратнее с модой и наконец начать есть.

Мне кажется, или она еле стоит на этих каблуках? Может у неё артрит уже?

Зачем в таком возрасте это всё?

Неужели такая худоба красива?

Мне кажется, с головой у неё не в порядке. Да, она гениальный дизайнер, но о себе она не заботится!


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Метки: Вера Вонг   бабушка   видео   внешность   интересное   молодость   фото   
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2  комментария
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15k
Majul Час назад
Ну насчет "отличной" фигуры в ее то возрасте как врач скажу, болезненная худоба это, а не отличная фигура. Такая худоба и для молодого организма не норма, а уж для 70+ вообще опасно.
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908
ruslan d Час назад
Крутая тетка
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Pika-Pika?
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