"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

Несмотря на приличный возраст, Вера любит посещать вечеринки и модные тусовки. Она с удовольствием ходит по барам со своими друзьями в Нью-Йорке. Как и любая публичная личность, Вера ведёт свою страничку в запрещённой сети. Там она опубликовала ролик, где показала свой "лук".

Откровенное платье и высокие шпильки только подчеркнули худобу звезды. Правда, с обувью Вера погорячилась. Она с трудом передвигалась на каблуках.