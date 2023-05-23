В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже

Сработала вместо сигнализации.
Курьёзное ограбление произошло вчера днём в австралийском Брисбене. Двое облачённых в паранджу налётчиков вломились в ювелирный магазин и, угрожая большими пушками, попытались вынести из него как можно больше драгоценностей.
Но не тут-то было. Находившаяся в магазине женщина так испугалась
террористок грабителей, что закричала громче любой сигнализации. И если у преступников хватило смелости надеть женскую одежду, то здесь мужество их оставило. Схватив всего несколько ювелирных изделий, они стремглав сбежали, сверкая пятками.
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Примечательно, что ограбление произошло в торговом центре. И выбор одежды преступниками, очевидно, был выбран неспроста. Под паранджой не только не видно лица и оружия, но похоже, что охранники из-за уважения к мусульманским традициям не особенно досматривают подобных посетителей, даже если сработал металлодетектор.
Так или иначе, но ограбление прошло успешно. Может, грабители и не смогли утащить столько драгоценностей, сколько планировали, но зато их пока не задержали. Ходят слухи, что они до сих пор бегут.
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В общем, шепелявить с одним зубом будет очень долго. ))))
....
А орать так – можно и нарваться.... Считай, повезло...