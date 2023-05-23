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В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже

В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже

Автор:
23 мая 2023 18:11
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   видео   крик   ограбление   паранджа   торговый центр   ювелирный магазин   
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Сработала вместо сигнализации.

Курьёзное ограбление произошло вчера днём в австралийском Брисбене. Двое облачённых в паранджу налётчиков вломились в ювелирный магазин и, угрожая большими пушками, попытались вынести из него как можно больше драгоценностей.


Но не тут-то было. Находившаяся в магазине женщина так испугалась террористок грабителей, что закричала громче любой сигнализации. И если у преступников хватило смелости надеть женскую одежду, то здесь мужество их оставило. Схватив всего несколько ювелирных изделий, они стремглав сбежали, сверкая пятками.

Примечательно, что ограбление произошло в торговом центре. И выбор одежды преступниками, очевидно, был выбран неспроста. Под паранджой не только не видно лица и оружия, но похоже, что охранники из-за уважения к мусульманским традициям не особенно досматривают подобных посетителей, даже если сработал металлодетектор.


Так или иначе, но ограбление прошло успешно. Может, грабители и не смогли утащить столько драгоценностей, сколько планировали, но зато их пока не задержали. Ходят слухи, что они до сих пор бегут.

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Метки: Австралия   видео   крик   ограбление   паранджа   торговый центр   ювелирный магазин   
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4  комментария
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16k
Alex Час назад
Вспомнился мультик Апельсин - Мультфильм ( Перепелиха )
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88
Александра С 23 минуты назад
А на выходе встретила РУССКОГО...
В общем, шепелявить с одним зубом будет очень долго. ))))
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Тоже мне грабители...
....
А орать так – можно и нарваться.... Считай, повезло...
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2k
Lexx Час назад
Гюльчатаи уже не те.
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