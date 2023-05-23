Дрессированный кот выполняет команды хозяина

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Котики тоже отлично дрессируются. Этот питомец является живым доказательством. В течение минуты кот послушно даёт лапу, ложится, кувыркается и выполняет другие команды хозяина.
Кот, который разрешил себя дрессировать. Питомец выполняет команды хозяина не хуже некоторых собак.
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