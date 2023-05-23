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Сообщество Без кота и жизнь не та 1604 поста • 471 подписчик подписаться
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Дрессированный кот выполняет команды хозяина

Дрессированный кот выполняет команды хозяина

Автор:
23 мая 2023 08:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   дрессировка   животные   интересно   команда   кот   
1415
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Котики тоже отлично дрессируются. Этот питомец является живым доказательством. В течение минуты кот послушно даёт лапу, ложится, кувыркается и выполняет другие команды хозяина.

Кот, который разрешил себя дрессировать. Питомец выполняет команды хозяина не хуже некоторых собак.

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Метки: видео   дрессировка   животные   интересно   команда   кот   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Предатель! Раскололся человекам! Мы тебя запомнили! Мяу!
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992
Дмитрий 12 минут назад
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10k
ScorpionDS 24 минуты назад
Умничка, классный кот! Коты по развитию мозга на уровне собак, участок отвечающий за телеметрию даже лучше, но у них хуже развит участок отвечающий за социализацию, ради кого-то они не хотят это делать, а ради себя им должно быть интересно. К примеру моя кошка равнодушна к еде, угощениями ее не привлечь.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"Котики тоже отлично дрессируются"
Как интересно! Продолжайте...))
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А сальтухан где?
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5k
Евгений Д 39 минут назад
Коты очень умные А по дрессуре- они просто вредничают или скрывают свои способности от гордости
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