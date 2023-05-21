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Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма

Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма

Автор:
21 мая 2023 06:37
Сообщество : Животные
Метки: Москва   Юмор   видео   нападение   прогулка   уточки   
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Боевые уточки поджидали незадачливого пешехода в Аптекарском огороде.

Чем молодой человек так насолил пернатым нам не узнать, но уткам он явно не понравился. Они бесстрашно напали на незваного гостя и устроили ему незапланированную пробежку. В результате короткого марафона парень все же отхватил от одной утки знатного тумака.

При этом, все остальные отдыхающие у боевых уток интереса не вызвали.

 

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Метки: Москва   Юмор   видео   нападение   прогулка   уточки   
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1  комментарий
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Горожанин Час назад
Они постоянно там так делают. Когда утятки маленькие, ходят где хотят, даже пройти по дорожкам у пруда нельзя. Администрация на всё это закрывает глаза. Хотя деньги за просмотр огорода платишь. В парке культуры имени Горького утки всё же покультурнее.
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