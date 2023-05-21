Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма

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Боевые уточки поджидали незадачливого пешехода в Аптекарском огороде.
Чем молодой человек так насолил пернатым нам не узнать, но уткам он явно не понравился. Они бесстрашно напали на незваного гостя и устроили ему незапланированную пробежку. В результате короткого марафона парень все же отхватил от одной утки знатного тумака.
Так сказать, попал под горячие крылья.
При этом, все остальные отдыхающие у боевых уток интереса не вызвали.
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