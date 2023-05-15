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Поэт разыграл женщин в видеочате

Поэт разыграл женщин в видеочате

Автор:
15 мая 2023 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Дмитрий Кравченко   Юмор   видео   видеочат   женщина   писатель   поэт   розыгрыш   
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Российский писатель и поэт Дмитрий Кравченко встретил двух ярких личностей женского пола в видеочате. Позитивный мужчина смог удивить своих собеседниц.

Реакция женщин на стихи.

Источник:

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Метки: Дмитрий Кравченко   Юмор   видео   видеочат   женщина   писатель   поэт   розыгрыш   
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2  комментария
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11k
Властелин 23 минуты назад
Вот он дошёл до фишек.
Смотрел его но как то надоело репертуар повторяется. Нужны новые фишки.
Ну доводить до оргазма он на одну минуту малолеток и всё дальше что?
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41k
Сергей 49 минут назад
Коту делать нечего, он яйца лижет!
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