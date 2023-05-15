Поэт разыграл женщин в видеочате

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Российский писатель и поэт Дмитрий Кравченко встретил двух ярких личностей женского пола в видеочате. Позитивный мужчина смог удивить своих собеседниц.
Реакция женщин на стихи.
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Смотрел его но как то надоело репертуар повторяется. Нужны новые фишки.
Ну доводить до оргазма он на одну минуту малолеток и всё дальше что?