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«Деньги, пожалуйста»: вежливый грабитель обокрал продуктовый магазин

«Деньги, пожалуйста»: вежливый грабитель обокрал продуктовый магазин

Автор:
14 мая 2023 16:25
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Ростов-на-Дону   ограбление   
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«Деньги, пожалуйста»: вежливый грабитель обокрал продуктовый магазин в Ростове-на-Дону.
Мужчина показал продавщице оружие и попросил достать деньги из кассы. Та пыталась его обмануть, говорила, что купюр нет, но в итоге вор ушел с добычей, предварительно извинившись.

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Метки: Россия   Ростов-на-Дону   ограбление   
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Bolo Yeung Час назад
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