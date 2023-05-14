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Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games

Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games

Автор:
14 мая 2023 14:09
Сообщество : Игромир
Метки: Dove   epic games   гендерная дискриминация   компьютерные игры   
1690
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Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games, Dove и организации, борющейся с гендерной дискриминацией в играх, Woman in games
Они призывают отображать женщин в играх, как в «реальной жизни».

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Метки: Dove   epic games   гендерная дискриминация   компьютерные игры   
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17  комментариев
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18k
Александр Час назад
ЦА видеоигр подростки, я сомневаюсь что подросткам будет интересно наблюдать на экране жирную негритянку, не удивлюсь если ещё и лесбиянку.
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4k
MPEG-8 2 минуты назад
Дав, ну кого вы хотите обмануть, прям как дети малые.
Ссылка youtu.be
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10k
Григорий Бабкин 5 минут назад
В пиндостане большая часть населения не может себе позволить нормальную жратву. Питается дерьмом "быстрого питания". "Быстро и вкусно!". В итоге превращаются в свиней. Те, кто имеют бабки, дерьмо из говнодональдса не жрут.
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3k
VPJ 11 минут назад
Тююююю!!! Недоделка.....Члена то не нет.)))))
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17k
бат св 44 минуты назад
тема целлюлита раскрыта недостаточно полно
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5k
V2.Smirnov 49 минут назад
Дурость. Причем ничто же не мешало им сделать эту Фиону магом, клириком, друидом, бистмастером - любой специальностью, где мускулистое тело не требуется.
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3k
Алексей 51 минуту назад
По-моему, это очередная "пропаганда" бодипозитива.
Типа, смотри, герой толстый - значит и тебе, игрок, не можно-нужно быть таким.
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49k
Мойша 52 минуты назад
Бодипозитив захватывает мир. И мир станет тошнотворным...
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7k
перевозчик 52 минуты назад
чё такая жирная?
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377
Knives22 53 минуты назад
Жируха порхающая как стрекоза. Частые механики в играх, прятаться за каким либо укрытием- про столбы и деревья можно забыть. Пролазить во всякие дыры в заборе-дыра должна быть такой что на машине въехать можно. Незаметность-не заметить прячущийся в тени центнер может только абсолютно слепой.
Давайте пихайте в игры свою повесточку. И так все меньше народу в новинки играет ибо лютый кал выходит. Жирухи конечно добавят говноиграм привлекательности.
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12k
Shtoppi Час назад
это мнение пропаганды и ее объектов, и больше ни чье.
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15k
Majul Час назад
Угу, ну и кто будет играть за главного героя жирдяя?
Как раз для большинства игры и есть уход от собственного "я". Быть тем, кем не являешься в реальности, или не сможешь стать.
Бред чистой воды их идея.
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3k
poбт Час назад
так в чем проблема?
дерзайте, посмотрим на продажи
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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