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Вот так должны выглядеть женщины по мнению Epic Games, Dove и организации, борющейся с гендерной дискриминацией в играх, Woman in games
Они призывают отображать женщин в играх, как в «реальной жизни».
Они призывают отображать женщин в играх, как в «реальной жизни».
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Новости партнёров
Типа, смотри, герой толстый - значит и тебе, игрок, не можно-нужно быть таким.
Давайте пихайте в игры свою повесточку. И так все меньше народу в новинки играет ибо лютый кал выходит. Жирухи конечно добавят говноиграм привлекательности.
Как раз для большинства игры и есть уход от собственного "я". Быть тем, кем не являешься в реальности, или не сможешь стать.
Бред чистой воды их идея.
дерзайте, посмотрим на продажи