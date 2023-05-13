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В США мужчина подал в суд на полицейских, которые 47 раз выстрелили в него и 9 раз попали

В США мужчина подал в суд на полицейских, которые 47 раз выстрелили в него и 9 раз попали

Автор:
13 мая 2023 19:49
1251
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1
В США мужчина подал в суд на полицейских, которые 47 раз выстрелили в него и 9 раз попали, в т.ч. 3 раза в голову, хотя он сидел в машине с поднятыми руками.
Прокуроры, рассматривающие дело, не стали предъявлять обвинения четырем помощникам шерифа.

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18  комментариев
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5k
Fishki_surfer 44 минуты назад
Было бы здорово, если бы автор поста сопроводил ролик хоть какой-то предысторией.

Никто там не сидел с поднятыми руками. Это был типический случай "самоубийства при помощи полиции".

У чувака были проблемы с психикой и ружье в машине. Полицию вызвал кто-то из его семьи, поскольку чувак угрожал застрелиться.
В момент приезда полиции он разговаривал с матерью, которая пыталась его успокоить.

По его же словам, чувал схватил ружье, чтобы полицейские его пристрелили, поскольку у него самого не хватило бы смелости.

https://www.live5news.com/2023/05/10/south-carolina-man-sues-police-after-being-shot-47-times-during-mental-crisis/https://www.live5news.com/2023/05/10/south-carolina-man-sues-police-after-being-shot-47-times-during-mental-crisis/
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3k
Александр 15 минут назад
В смысле подал в суд? Он что, выжил? Как-то не оч похоже на то.
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4k
dampfer Полчаса назад
47 выстрелов - 9 попаданий - жив, ещё и в суд подал

Ссылка www.youtube.com
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29k
Григорий 36 минут назад
Член семьи позвонил в службу экстренной помощи, потому что Маллинакс угрожал покончить с собой. Он сказал: «Мы просто пытаемся помочь нашему приятелю» и дал оператору номера мобильных телефонов для себя и своей матери, согласно звонку в службу экстренной помощи.
Копы расстреляли суицидника на глазах матери, что пыталась его отговорить. Некрасивая история.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
пиндоские ублюдки любят по живым телам потренироваться..хлебом не корми -дай в бездыханное тело обойму засадить...ну как в полицейском ТИРе...но там такого кайфа не получишь...по мясу веселей стрелять...как в дебильных компьютерных играх)
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−2
Иванов ☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
И хохлорабы защищают хозяина неистово.
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389k
Алексей 46 минут назад
это ппц...... там в полиции все по ходу неуравновешенные психопаты работают
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107k
parallax 52 минуты назад
На что жалуется? что из 47 выстрелов попали только 9.
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12k
Shtoppi 58 минут назад
пи_дец! как на стрельбище по мишени.
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23k
homerchik 59 минут назад
Мда уж.... Надо было еще потом подойти к машине и спросить: Are you OK?
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3k
* You All Час назад
9 из 47
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18k
Александр Час назад
Я фигею с ихних полицаев, «Служить и защищать»
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2k
Павел Новиченко Час назад
Расстреливать два раза уставы не велят )) Но прикольно что бабе кричат не двигайся хотя она сама в полном [мат] ))
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