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В США мужчина подал в суд на полицейских, которые 47 раз выстрелили в него и 9 раз попали, в т.ч. 3 раза в голову, хотя он сидел в машине с поднятыми руками.
Прокуроры, рассматривающие дело, не стали предъявлять обвинения четырем помощникам шерифа.
Прокуроры, рассматривающие дело, не стали предъявлять обвинения четырем помощникам шерифа.
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Никто там не сидел с поднятыми руками. Это был типический случай "самоубийства при помощи полиции".
У чувака были проблемы с психикой и ружье в машине. Полицию вызвал кто-то из его семьи, поскольку чувак угрожал застрелиться.
В момент приезда полиции он разговаривал с матерью, которая пыталась его успокоить.
По его же словам, чувал схватил ружье, чтобы полицейские его пристрелили, поскольку у него самого не хватило бы смелости.
https://www.live5news.com/2023/05/10/south-carolina-man-sues-police-after-being-shot-47-times-during-mental-crisis/https://www.live5news.com/2023/05/10/south-carolina-man-sues-police-after-being-shot-47-times-during-mental-crisis/
Копы расстреляли суицидника на глазах матери, что пыталась его отговорить. Некрасивая история.