Реклама процедуры с неожиданным финалом

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Набор на гармонизацию объема губ объявляется открытым. А кто не запишется, тот будет на машине кататься возле обрыва.
Как много вопросов и как мало ответов
Кадры, предположительно, сняты под Бишкеком. Молодые люди по неизвестной причине сбросили автомобиль с обрыва.
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Метки: Автомобиль Девушка бишкек в мире видео губы неожиданно
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- Да!!!!! А в какой?
- Гармонизация объема губ....
- Эээээ, лучше скиньте с обрыва!!!!