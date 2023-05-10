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Реклама процедуры с неожиданным финалом

Автор:
10 мая 2023 12:43
Метки: Автомобиль   Девушка   бишкек   в мире   видео   губы   неожиданно   
1379
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Набор на гармонизацию объема губ объявляется открытым. А кто не запишется, тот будет на машине кататься возле обрыва.

Как много вопросов и как мало ответов

Кадры, предположительно, сняты под Бишкеком. Молодые люди по неизвестной причине сбросили автомобиль с обрыва.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Девушка   бишкек   в мире   видео   губы   неожиданно   
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5  комментариев
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
Нехорошо мусорить
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2k
Pioner76 Час назад
А в боевике автомобиль обязательно взорвался бы...
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Оксид Бетона 2 часа назад
Они убили Бамблби! Сволочи!
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