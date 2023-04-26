Заказчик остался недоволен работой мастера

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Курьезный диалог заказчика с рабочим по имени Петя. Хочется верить, что ролик является постановочным. В противном случае всё очень плохо.
А ведь Петя предупреждал, что дальше ходить не надо... А вы сталкивались в жизни с такими Петями?
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Раньше в СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика” была карта глубины промерзания. Но этот СНиП упразднили, заменив на СНиП 23-01-99*, - где карты уже нет. Найти карту глубины промерзания можно, например, в Интернете.
В настоящее время используется расчетный метод определения глубины промерзания грунта основанный на формулах и методике из СНиПа 2.02.01-83* – “Основания зданий и сооружений”. Величина глубины промерзания рассчитанная по формуле более точная, так как учитывается тип грунта и режим эксплуатации здания.