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Заказчик остался недоволен работой мастера

Заказчик остался недоволен работой мастера

Автор:
26 апреля 2023 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Труба   Юмор   видео   рабочий   
1846
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Курьезный диалог заказчика с рабочим по имени Петя. Хочется верить, что ролик является постановочным. В противном случае всё очень плохо.

А ведь Петя предупреждал, что дальше ходить не надо...  А вы сталкивались в жизни с такими Петями?

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Метки: Курьезы   Прикол   Труба   Юмор   видео   рабочий   
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15  комментариев
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18k
Вася Час назад
это точно не постанова, такой сюжет с диалогом хрен придумаешь ))) У Пети в школе были полтора землекопа
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
фантазии нету считай калека.
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30k
Головасыр коричнештанник 38 минут назад
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75
Александр Шевченко 42 минуты назад
Господи какой тупой заказчик, это же дюкер, Вася не тупи, поставишь насосную станцию и всё будет ок. А если серьёзно руки оторвать, мало того что не по отметке, так всё на пол штыка всё замёрзнет при первом заморозке. Труба конечно тоже впечатляет эконом вариант, но головой то думайте хотя бы тощим бетоном обсыпьте, (придайте жёсткость) через полгода вся прогнëтся поломается. Тьфу смотреть противно.
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75
Александр Шевченко Ослик Иа на позитиве 6 минут назад
Это советует СНиП.

Раньше в СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика” была карта глубины промерзания. Но этот СНиП упразднили, заменив на СНиП 23-01-99*, - где карты уже нет. Найти карту глубины промерзания можно, например, в Интернете.

В настоящее время используется расчетный метод определения глубины промерзания грунта основанный на формулах и методике из СНиПа 2.02.01-83* – “Основания зданий и сооружений”. Величина глубины промерзания рассчитанная по формуле более точная, так как учитывается тип грунта и режим эксплуатации здания.
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361
Максим Химки 43 минуты назад
Не похоже на постанову. Петя не успел скрыть косяки. А такие "Пети" сплошь и рядом.
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13k
Artem 51 минуту назад
Не, ну раз на скорости, то тогда конечно...
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14k
banzai7 Час назад
Не, не постанова. Даже сложно представить предел человеческой тупости.
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9k
МихА Час назад
Петя в детстве
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6k
sumrаknn Час назад
Узбеки у знакомого делали слив канашки из дома в яму. Уклон был от ямы к дому. Чем и как они думали? Это не их, вот это все - это запредельная наука. Сначала делать, потом думать - это не про них. Что такое думать - им не рассказали. Среди русских таких на порядок-другой меньше, но тоже бывают
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