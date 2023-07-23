Реакция клиентки Wildberries, когда ей сообщили, что макароны не подлежат возврату

1967
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Еще могу оштрафовать, если пункт грязный
среди любой национальности есть идиоты
но если показывать только плохую сторону этой нации то можно настроить всех против
в данном случае фирму
судя по цвету макарон на видео да
это не говоря об "эксклюзивах" которых в магазе и не купишь
и что же, даже тухлятину ни разу не приносили?
P.S. Проблемы с овощами-фруктами были в Ленте и О'Кее. Мы от этих магазинов отказались. Мясо-рыбу мы там не заказывали, как она там - не знаем.