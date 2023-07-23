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Реакция клиентки Wildberries, когда ей сообщили, что макароны не подлежат возврату

Реакция клиентки Wildberries, когда ей сообщили, что макароны не подлежат возврату

Автор:
23 июля 2023 11:50
Сообщество : Еда
Метки: Wildberries   Видео   клиент   макароны   пункт выдачи   спаггети   
1967
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1

Интересно, ей не подошел цвет макарон или размер был неподходящий?)

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   клиент   макароны   пункт выдачи   спаггети   
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36  комментариев
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10k
Vacony 2 часа назад
ребенка жалко... надо же к такой дуре попасть...
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24k
MrGod 2 минуты назад
Хотелось бы продолжение, с написанием заявления на ТП и её наказания, хотя бы административного, что б больше желания не было делать такое.
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7k
rutt 11 минут назад
Е*анутые... Они повсюду!
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1k
Misanthrop 22 минуты назад
Вот урод моральный! Работница-то тут при чём?! Ведь ей же придётся убирать скорей всего это безобразие. Не нравится - пиши в поддержку.
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1k
bohemia Полчаса назад
Да уж, не знает она , что такое голод
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Расстроилась, что макароны не как в тюрьме на ужин)))
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269
София Полчаса назад
Она специально купила макароны, чтобы потом их с победоносным видом на камеру разбросать.
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1k
naf-naf 36 минут назад
Теперь ни денег ни макарон
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49k
turyst 45 минут назад
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1k
Uganda 50 минут назад
Мужа через вальдберис не ищет себе?
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15k
Shtoppi Час назад
такое ощущение что в этом учреждении, процент неадекватных Отморозней намного превышает процент более спокойных пациентов.
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82
Alex Roland 2 часа назад
Макароны .. по инету ... заказывать .. это уже диагноз ...
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3k
poбт 2 часа назад
"Интересно, ей не подошел цвет макарон или размер был неподходящий?"
судя по цвету макарон на видео
да
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Интересно, эта сучка заплатила за товар?
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1
Алексей PbIBOK Час назад
А куда она денется, WB бесплатно не пошевелится, а своё с любой карты снимет, даже с кредитной.
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5k
Ал Ди 2 часа назад
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Закусывать надо!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нда... А, ведь, действительно, он-лайн шопинг зачастую принимает явно болезненные формы. Заказывать макароны, соль, спички?
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