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Корова устроила переполох в Хабаровске

Корова устроила переполох в Хабаровске

Автор:
06 апреля 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   инцидент   корова   люди   хабаровск   
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В Хабаровске корова устроила нескучную жизнь прохожим. Животное проявляло агрессию к людям и повалило с ног как минимум одну женщину.

По словам очевидцев, корову спровоцировали дети, которые дразнили и били её.  Вот что рассказала корреспондентам портала «Губерния» женщина по имени Светлана:


"Изначально я была свидетелем, как это бедное животное стояло между трассой и домом, дети вели себя неадекватно. Какой-то мальчик подъехал на мопеде без глушителя и повернулся к корове. На замечания никто не реагировал, детей было очень много, бежали, как будто дикари какие-то. Бедное животное испугано, оно простояло всю зиму в стойле, естественно, оно начало реагировать неадекватно. Животное било копытом об землю, предупреждая о нападении. Детей это не останавливало, сколько бы я не просила их остановиться. Я поняла, что ничего не смогу сделать, развернулась и пошла дальше. На обратном пути ко мне подошел ребенок из этой компании, предупредил, что рядом разгуливает агрессивная корова. Агрессивными были сами дети, но точно не животное. Как можно увидеть на видео, дети загнали испуганное животное между гаражей, ей надо было как-то себя защитить. И тут вдруг появилась эта бедная женщина. Довести можно каждого, даже животное. Это было напротив дома по адресу Ульяновская, 164, напротив гаражей, за трубами. Тут есть частные владения. Нормой я это не назову, может, хозяин недоглядел и корова сбежала. С виду животное выглядит очень ухоженным, она не худая, судя по всему, хозяин адекватный".

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Одна из пострадавших Светлана Крашева прокомментировала инцидент:


"Дело в том, что у меня там гараж. Я подъехала, хотела там порядок навести. Когда я подъехала туда, дети били какого-то мальчика. Мы пытались его защитить, потом вдруг из-за магазина «Бристоль» появилась корова. Дети начали эту корову гонять, я зашла за гараж, сделала им замечание. Корова меня откинула, я упала и ударилась грудью. Потом она начала топтать меня копытами. Для меня это шок, конечно. В больницу я не обращалась, хочу отлежаться, у меня знакомая хирург в детской больнице, она говорит, это просто ушиб. Сейчас я очень плохо хожу, шаркаю, вчера еле поднялась в подъезд. Пострадавших очень много...".


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Метки: видео   животные   инцидент   корова   люди   хабаровск   
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5  комментариев
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28k
Ваня Полчаса назад
дети имбецилы, спровоцировали бедную коровку...
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4k
просто Дмитрий 23 минуты назад
Коровка подумала, что оказалась в ИНДИИ
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Весёлая жизнь в Хабаровске."Когда я подъехала, там дети увлеченно били какого-то мальчика, потом из магазина "Бристоль" выскочила неадекватная корова. Я пыталась убежать, но возле "К&Б" дорогу мне преградил тигр и тут началось землетрясение...."
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634
ruslan d Полчаса назад
Детям устроить экскурсию в коровник .
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53k
dima423 Час назад
Ну пусть Хабаровск хоть немного почувствует себя Испанией))
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