Корова устроила переполох в Хабаровске

По словам очевидцев, корову спровоцировали дети, которые дразнили и били её. Вот что рассказала корреспондентам портала «Губерния» женщина по имени Светлана:

"Изначально я была свидетелем, как это бедное животное стояло между трассой и домом, дети вели себя неадекватно. Какой-то мальчик подъехал на мопеде без глушителя и повернулся к корове. На замечания никто не реагировал, детей было очень много, бежали, как будто дикари какие-то. Бедное животное испугано, оно простояло всю зиму в стойле, естественно, оно начало реагировать неадекватно. Животное било копытом об землю, предупреждая о нападении. Детей это не останавливало, сколько бы я не просила их остановиться. Я поняла, что ничего не смогу сделать, развернулась и пошла дальше. На обратном пути ко мне подошел ребенок из этой компании, предупредил, что рядом разгуливает агрессивная корова. Агрессивными были сами дети, но точно не животное. Как можно увидеть на видео, дети загнали испуганное животное между гаражей, ей надо было как-то себя защитить. И тут вдруг появилась эта бедная женщина. Довести можно каждого, даже животное. Это было напротив дома по адресу Ульяновская, 164, напротив гаражей, за трубами. Тут есть частные владения. Нормой я это не назову, может, хозяин недоглядел и корова сбежала. С виду животное выглядит очень ухоженным, она не худая, судя по всему, хозяин адекватный".

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Одна из пострадавших Светлана Крашева прокомментировала инцидент:

"Дело в том, что у меня там гараж. Я подъехала, хотела там порядок навести. Когда я подъехала туда, дети били какого-то мальчика. Мы пытались его защитить, потом вдруг из-за магазина «Бристоль» появилась корова. Дети начали эту корову гонять, я зашла за гараж, сделала им замечание. Корова меня откинула, я упала и ударилась грудью. Потом она начала топтать меня копытами. Для меня это шок, конечно. В больницу я не обращалась, хочу отлежаться, у меня знакомая хирург в детской больнице, она говорит, это просто ушиб. Сейчас я очень плохо хожу, шаркаю, вчера еле поднялась в подъезд. Пострадавших очень много...".