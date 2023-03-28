Водоём, в котором лучше не купаться голышом

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В некоторых речках и озёрах лучше не плавать голым. Девушка показала кого при должной удаче можно поймать на сосиску в знакомом ей водоёме.
Девушка поймала рыбу на необычную наживку.
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З.Ы. друг спрашивает
А друг интересуется, нет ли продолжения этого видео, где девушка купается голышом. И её угощает ихтиандр своей сосиской уже.