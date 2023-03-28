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Водоём, в котором лучше не купаться голышом

Водоём, в котором лучше не купаться голышом

Автор:
28 марта 2023 11:09
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Девушка   Прикол   видео   рыба   сосиска   улов   
5854
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В некоторых речках и озёрах лучше не плавать голым. Девушка показала кого при должной удаче можно поймать на сосиску в знакомом ей водоёме.

Девушка поймала рыбу на необычную наживку.

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Метки: Девушка   Прикол   видео   рыба   сосиска   улов   
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48  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
А у рыбы зубы есть? Может она просто сосет как пылесос...
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44k
turyst 5 минут назад
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1k
Алексей Гулевич 22 минуты назад
была б у меня такая рыба, может и не женился бы ... (Простоквашино)
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1k
Хачик Полчаса назад
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6k
perekrestok Полчаса назад
Странная рыба без зубов. А девушка без мозгов - это как всегда!
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6k
Компьютер DELL монитором 43 минуты назад
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405
Tim 44 минуты назад
ну во первых мужские мужские сосиски не пахнут как сосиски)
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1k
Никитка 47 минут назад
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9k
Бритва 57 минут назад
зажарить бы такую
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14k
FatZilla 57 минут назад
Голышом тут осторожнее надо... Мужик с удочкой сидит на берегу реки. Подходит женщина, раздевается догола, а в интимном месте пирсинг и идет купаться. Рыбак : Ты трусы то надень, тут щука на блесну здорово берет.
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7k
Nikolay 59 минут назад
Обычно бывает наоборот - девушки клюют на хорошую сосиску...
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12k
кот базилий Час назад
Опасно купаться где сомик кандиру водиться.
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6k
sumrаknn Час назад
Водоём, в котором лучше не купаться голышом - я так понимаю это касается только мальчиков с их сосисками, сардельками, колбасами и колбасинами?
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30k
koleos72 Час назад
На днях этот же ролик видел, но она правой рукой сосисон держала! Зачем ролик разворачивать, в чём смысл?
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8
Дина Час назад
Ну хоть не крокодил был. У них там такое запросто плавает, с их спортивной рыбалкой.
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1k
Шурман Час назад
Так у нее ролики есть где она на сомов ходит примерно так же но там уже в нормальных рукавицах . Смотрел ее как то на ютубе .
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6k
Дмитрий Час назад
А если б???? И всё ходи потом.....без ...руки.
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7k
SandMANn 2 часа назад
Гм, ..."поймать на сосиску" Неоднозначно...
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28k
Levyathan 2 часа назад
Деваха видимо вот это видео не смотрела.
Ссылка youtu.be
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
А что за рыба?
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4k
Wertos 2 часа назад
А если бы это щука была ?
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