В Новосибирске бездомный с ножом напал на девушку-продавца

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36-летний мужчина ворвался в магазин на улице Гризодубовой. Угрожая ей ножом, он украл из кассы 7300 рублей. После чего убежал.
Подозреваемого задержали. Нож, которым он угрожал продавцу, выбросил, а деньги пустил на свои нужды. На бездомного возбудили уголовное дело за разбой. Он сознался в преступлении.
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