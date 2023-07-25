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В Новосибирске бездомный с ножом напал на девушку-продавца

В Новосибирске бездомный с ножом напал на девушку-продавца

Автор:
25 июля 2023 08:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   бездомный   жесть   магазин   нападение   
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36-летний мужчина ворвался в магазин на улице Гризодубовой. Угрожая ей ножом, он украл из кассы 7300 рублей. После чего убежал.

Подозреваемого задержали. Нож, которым он угрожал продавцу, выбросил, а деньги пустил на свои нужды. На бездомного возбудили уголовное дело за разбой. Он сознался в преступлении.


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Метки: Видео   Новосибирск   бездомный   жесть   магазин   нападение   
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3  комментария
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11k
zlopisec 36 минут назад
Ну и уедет лет на 7. Штука в год.... Весьма сомнительная доходность....
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7k
vasilykopkov 10 минут назад
Похоже, просто надоело ему бомжевать.
Решил пожить лет 5-7 на казённый счет в тепле и на халявной пайке...
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