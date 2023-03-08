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Депутат Заксобрания Красноярского края объяснил ситуацию с отравлением мухоморами

Депутат Заксобрания Красноярского края объяснил ситуацию с отравлением мухоморами

Автор:
08 марта 2023 15:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: bad   видео   депутат   мухоморы   объяснение   отравление   реанимация   
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Денис Терехов утверждает, что грибы действительно были, но в составе БАДа. И похоже, он немного с ними переборщил.

Оклемавшийся после реанимации депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов поспешил объяснить свою госпитализацию из-за отравления мухоморами. Похоже, он решил, что общественность неверно истолковала его госпитализацию. Поэтому он не только записал видео, но и по пунктам расписал, почему он не наркоман оказался в больнице.


По словам Терехова, он действительно загремел в реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского с сильным отравлением мухоморами. Но он не ел их просто так, они были в составе биологически активной добавки (БАД), которую он легально купил на Даниловском рынке в Москве. А приобрёл он её, чтобы хорошо спать.


Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул

Парламентарий также отметил, что у него есть вопросы к сотрудникам «Скорой помощи», которые «слили» медицинскую тайну и его персональные данные журналистам. Из-за чего, собственно, и пошла волна публикаций с нехорошими предположениями о хорошем депутате.

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Метки: bad   видео   депутат   мухоморы   объяснение   отравление   реанимация   
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11  комментариев
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Александр 8 минут назад
Этот случай многое объясняет кстати. По крайней мере теперь мы знаем под действием чего наши депутаты принимают законы.
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9k
Вероника 48 секунд назад
Это же депутат! Разве он может говорить неправду? Смотрю на него и верю каждому его слову.
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7k
vitenok Минуту назад
Кстати, мне в телегу на одном из каналов постоянно приходит реклама мухоморов. Какие-то капсулы из чистейших мухоморов бла-бла. С адресом, с телефонами. Типа успокаивают. Адрес московский.
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5k
saliamnn 20 минут назад
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saliamnn Полчаса назад
Ну аллергия у человека...на икру чёрную.на рябчиков с ананасами.
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5k
Frank Borman 53 минуты назад
Проходит заседание зексобрания:
- Вечер в хату, честные воры! На повестке для только один базар: кто толкнул мухоморы нашему братку Тереху? Фраер поганый, теперь Терех в реанимации, и не может участвовать в законотворческом процессе.
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9k
Владимир 59 минут назад
Кому то было интересно это недоразумение?
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4k
iovan2011 Час назад
Да кому ты нужен?
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57k
Крокоди́л Час назад
Возможно, я выпил больше, чем следует....Дальше можно не читать...
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