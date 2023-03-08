Депутат Заксобрания Красноярского края объяснил ситуацию с отравлением мухоморами

Денис Терехов утверждает, что грибы действительно были, но в составе БАДа. И похоже, он немного с ними переборщил.
Оклемавшийся после реанимации депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов поспешил объяснить свою госпитализацию из-за отравления мухоморами. Похоже, он решил, что общественность неверно истолковала его госпитализацию. Поэтому он не только записал видео, но и по пунктам расписал, почему
он не наркоман оказался в больнице.
По словам Терехова, он действительно загремел в реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского с сильным отравлением мухоморами. Но он не ел их просто так, они были в составе биологически активной добавки (БАД), которую он легально купил на Даниловском рынке в Москве. А приобрёл он её, чтобы хорошо спать.
Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул
Источник:
Парламентарий также отметил, что у него есть вопросы к сотрудникам «Скорой помощи», которые «слили» медицинскую тайну и его персональные данные журналистам. Из-за чего, собственно, и пошла волна публикаций с нехорошими предположениями о хорошем депутате.
Источник:
- В Турции мужчина спас щенка, сделав ему искусственное дыхание
- Смелая девушка погладила пузико аллигатору
- Эта собака знает, как оказывать первую помощь лучше, чем некоторые люди
- Магаданские пожарные реанимировали спасенных из пожара котиков
- Современный утренник
- Вечер в хату, честные воры! На повестке для только один базар: кто толкнул мухоморы нашему братку Тереху? Фраер поганый, теперь Терех в реанимации, и не может участвовать в законотворческом процессе.
Если "ИБ", то такое могло случиться и с любым любителем БАДов, тут они "сами себе доктора", а если такое - "депутат Законодательного собрания...". Тут действительно, на фига нужен такой персонаж, летающий по 3-4 раза в неделю из Красноярска в Москву (интересно, за чей счёт?),