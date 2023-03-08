Депутат Заксобрания Красноярского края объяснил ситуацию с отравлением мухоморами

Оклемавшийся после реанимации депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов поспешил объяснить свою госпитализацию из-за отравления мухоморами. Похоже, он решил, что общественность неверно истолковала его госпитализацию. Поэтому он не только записал видео, но и по пунктам расписал, почему он не наркоман оказался в больнице.

По словам Терехова, он действительно загремел в реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского с сильным отравлением мухоморами. Но он не ел их просто так, они были в составе биологически активной добавки (БАД), которую он легально купил на Даниловском рынке в Москве. А приобрёл он её, чтобы хорошо спать.