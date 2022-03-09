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Кобель решил "наказать" своего сородича

Кобель решил "наказать" своего сородича (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кобель   неожиданно   прикол   собаки   срамота   
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Где-то наступила настолько тёплая весна, что кобели решили не ограничиваться одними лишь самками. В опубликованном видео самец проводит воспитательные мероприятия в отношении своего сородича.

Это не наши...

Мал, да удал!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кобель   неожиданно   прикол   собаки   срамота   

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5  комментариев
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Wertos 18 минут назад
Весна... Щепка на щепку лезет...
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Лёха 23 секунды назад
Педики среди животных не редкость. Первый раз трёх хряков паровозиком увидел офигел...
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8k
Hunson Abadeer 59 секунд назад
вот те на
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1k
Дмитрий 6 минут назад
Если б я имел коня, это был бы номер.
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