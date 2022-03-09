Кобель решил "наказать" своего сородича

117
1
1
Где-то наступила настолько тёплая весна, что кобели решили не ограничиваться одними лишь самками. В опубликованном видео самец проводит воспитательные мероприятия в отношении своего сородича.
Это не наши...
Мал, да удал!
Источник:
Ссылки по теме:
- Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак
- Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку
- Маленький, да удаленький
- Собаки научились радоваться мелочам
- Парковка задом
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
9
Понравилось9
Новости партнёров