Зайчиха напала на женщину, пытавшуюся забрать зайца из вольера

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В Центре реабилитации и реинтродукции диких животных зайчиха заметила, что сотрудница организации пытается забрать её соседа из вольера. Животное решило действовать на опережение и атаковало женщину.
Сотрудник Центра реабилитации диких животных рассказал, почему у зайчихи такая реакция:
"Джасти - почетный рыцарь Круглого Бревна в царстве Дома Зайца. То есть - ещё когда у нее были малыши, она демонстрировала выраженный материнский инстинкт, поэтому первые отловы зайчат для выпуска, даже по окончанию подсосного периода - породили в голове зайчихи планы о мести. Месть предназначается для всех переносок и сачков. Были ожидания, что после стерилизации у Джасти сойдет эта тема на нет - мол, нет гормонов - нет рыцарства (утрированно). Только, вероятно, как и гон у самцов (кастраты всё равно становятся весной злыми как собаки) - защитный механизм у самок - это нечто более сильное. Здесь мы должны крикнуть: "Такова сила любви и дружбы!", но беляк Слава был для Джасти - лишь молодым соседом. Ни мужем, ни детенышем.
Зайчиха бросается в бой при отлове любого зайца, не зависимо от вольера, ведь цель - наконец сжечь на костре инквизиции ненавистный сачок и переноску! Вероятно, в этот момент Мазай воспринимается как некто одержимый средствами отлова - поэтому зайчиха с разбегу налетает на бедного человечишку, стараясь настучать лапами по голове и выбить из него все дурные мысли об использовании запрещенных орудий! В конечном итоге, Джасти убедилась, что Мазай встал на путь истинный, но последующие несколько дней тщательно бдит за его действиями".
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Зайчиха бросается в бой при отлове любого зайца, не зависимо от вольера, ведь цель - наконец сжечь на костре инквизиции ненавистный сачок и переноску! Вероятно, в этот момент Мазай воспринимается как некто одержимый средствами отлова - поэтому зайчиха с разбегу налетает на бедного человечишку, стараясь настучать лапами по голове и выбить из него все дурные мысли об использовании запрещенных орудий! В конечном итоге, Джасти убедилась, что Мазай встал на путь истинный, но последующие несколько дней тщательно бдит за его действиями".
И подытожил:
"У Джасти, несмотря на стерилизацию, остались отголоски материнского инстинкта, на фоне которого, ранее, сформировалась негативная реакция на переноску и сачок. Грубо говоря - это привычка, выраженный рефлекс. Помимо этого заяц - не дурак, и понимает, что сам по себе сачок ни на кого не нападает. Ведь вся ловля происходит с участием человека, а значит именно он - корень всех проблем и основной раздражитель. Хотелось бы ещё заметить, что само нападение - предупреждающее. Без когтей в глаза, зубов в бочину и взбрыкиваний задними".
"У Джасти, несмотря на стерилизацию, остались отголоски материнского инстинкта, на фоне которого, ранее, сформировалась негативная реакция на переноску и сачок. Грубо говоря - это привычка, выраженный рефлекс. Помимо этого заяц - не дурак, и понимает, что сам по себе сачок ни на кого не нападает. Ведь вся ловля происходит с участием человека, а значит именно он - корень всех проблем и основной раздражитель. Хотелось бы ещё заметить, что само нападение - предупреждающее. Без когтей в глаза, зубов в бочину и взбрыкиваний задними".
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