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Зайчиха напала на женщину, пытавшуюся забрать зайца из вольера

Зайчиха напала на женщину, пытавшуюся забрать зайца из вольера

Автор:
10 февраля 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Прикол   Реакция   видео   животные   зайчиха   
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В Центре реабилитации и реинтродукции диких животных зайчиха заметила, что сотрудница организации пытается забрать её соседа из вольера. Животное решило действовать на опережение и атаковало женщину.

Сотрудник Центра реабилитации диких животных рассказал, почему у зайчихи такая реакция:

"Джасти - почетный рыцарь Круглого Бревна в царстве Дома Зайца. То есть - ещё когда у нее были малыши, она демонстрировала выраженный материнский инстинкт, поэтому первые отловы зайчат для выпуска, даже по окончанию подсосного периода - породили в голове зайчихи планы о мести. Месть предназначается для всех переносок и сачков. Были ожидания, что после стерилизации у Джасти сойдет эта тема на нет - мол, нет гормонов - нет рыцарства (утрированно). Только, вероятно, как и гон у самцов (кастраты всё равно становятся весной злыми как собаки) - защитный механизм у самок - это нечто более сильное. Здесь мы должны крикнуть: "Такова сила любви и дружбы!", но беляк Слава был для Джасти - лишь молодым соседом. Ни мужем, ни детенышем.
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Зайчиха бросается в бой при отлове любого зайца, не зависимо от вольера, ведь цель - наконец сжечь на костре инквизиции ненавистный сачок и переноску! Вероятно, в этот момент Мазай воспринимается как некто одержимый средствами отлова - поэтому зайчиха с разбегу налетает на бедного человечишку, стараясь настучать лапами по голове и выбить из него все дурные мысли об использовании запрещенных орудий! В конечном итоге, Джасти убедилась, что Мазай встал на путь истинный, но последующие несколько дней тщательно бдит за его действиями".

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Метки: Заяц   Прикол   Реакция   видео   животные   зайчиха   
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11  комментариев
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789k
А.Берестенко 2 часа назад
- Положьте Зануду на место!
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1k
beshh 38 минут назад
Видать, заяц был мужик хоть куда
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1k
Джонни Час назад
в МонтиПайтоне было
в МонтиПайтоне былоПосмотреть
в МонтиПайтоне было
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242
И Ш 2 часа назад
Была бы у меня такая зайчиха....
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105
Obrval 2 часа назад
Тяжко без мужика то.
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А куда соседа забрали? На мясо?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ревнует.
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