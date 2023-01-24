Суровые зимние будни жителей Норильска

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Зима в Норильске – это нешуточное испытание. Перед вами небольшая подборка видео, позволяющая прочувствовать всё очарование зимы в Норильске.
Больше, чем зима
Зимнее очарование Норильска.
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