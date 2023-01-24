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Суровые зимние будни жителей Норильска

Суровые зимние будни жителей Норильска

Автор:
24 января 2023 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   зима   интересно   люди   норильск   сугробы   
696
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Зима в Норильске – это нешуточное испытание. Перед вами небольшая подборка видео, позволяющая прочувствовать всё очарование зимы в Норильске.

Больше, чем зима

Зимнее очарование Норильска.

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Метки: видео   зима   интересно   люди   норильск   сугробы   
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2  комментария
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3k
pinbalist 2 часа назад
Передайте нам на Урал хотя бы половину снега
Вообще без снега сидим.
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4k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
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