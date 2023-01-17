Эффектный меч для колки дров

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Девушка похвасталась мечом для колки дров, который она недавно приобрела. Также она не забыла продемонстрировать его в деле.
Если очень хочется, то почему бы и нет.
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2. эффектно, но не эффективно.
3. есть видео, где она сучковатые дровишки разделывает, а не гладкое такое? и минут 20 хотя бы
Имея у себя короткий римский меч (кстати оригинал...) и немного занимаясь с ним... Устаю на 2 часу. При этом имею габариты: 192/90.... Рост и вес...
III век до н.э., как я понимаю?
3,14здишь, как Троцкий
Как в тот незапамятный год
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони всё скачут и скачут.
А избы горят и горят…