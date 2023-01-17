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Эффектный меч для колки дров

Эффектный меч для колки дров

Автор:
17 января 2023 09:37
Метки: Девушка   в мире   видео   дрова   интересно   меч   
1460
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1
Девушка похвасталась мечом для колки дров, который она недавно приобрела. Также она не забыла продемонстрировать его в деле.
Если очень хочется, то почему бы и нет.

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Метки: Девушка   в мире   видео   дрова   интересно   меч   
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22  комментария
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24k
Serg2001 2 часа назад
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45k
Прискорбный Скиталец Минуту назад
1. пока не прочитал, что девушка думал это парень.
2. эффектно, но не эффективно.
3. есть видео, где она сучковатые дровишки разделывает, а не гладкое такое? и минут 20 хотя бы
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17k
RDen 6 минут назад
ИМХО заколебёшся им колоть...
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12k
Сергей 41 минуту назад
Мечём дрова колоть, микроскопом гвозди заколачивать, круглое нести, квадратное катить...
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
бицуха норм
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1k
Lexx Час назад
Это пока берёзовый чурбак весь сучкастый не попадётся. И вообще не удобная хрень, обуха нет - через плечо не перебросишь.
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Какая то она уж больно жизнерадостная.Не наш человек
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9k
Ф Ив Час назад
Такая точно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Мечом колоть дрова? Ну в принципе и автоматом можно. Главное нужную вещь правильно использовать. Мечом так мечом.
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14
кот кузя Дмитрий Час назад
Главное размахнуться правильно!
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Топором охреневаешь весь день махать, а этой фигнёй... ну не знаю... Разве что в интернет выложить с подписью "глядите чё у меня есть"
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Эффектный, но не эффективный.
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19k
Фрезер (VikCom) 2 часа назад
Меня интересует: как долго она сможет махать этим "уродОм".
Имея у себя короткий римский меч (кстати оригинал...) и немного занимаясь с ним... Устаю на 2 часу. При этом имею габариты: 192/90.... Рост и вес...
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Ну-ну. А куб дров слабо наколоть?
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Такая избу спалит, вместе с конём, и глазом не моргнёт ))
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