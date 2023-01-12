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Побег через подкоп не удался

Побег через подкоп не удался

Автор:
12 января 2023 12:14
Сообщество : Животные
Метки: Подкоп   Прикол   Юмор   видео   животные   собаки   
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Подкоп – один из традиционных путей побега из тюрьмы. Озорные псы захотели сбежать из дома и начали усердно копать во дворе. Однако четвероногие герои ролика выбрали слишком заметное место для подкопа.

Нас засекли. Машем и улыбаемся

Владелец собак запечатлел питомцев во время рытья подкопа. Побег не удался...

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Метки: Подкоп   Прикол   Юмор   видео   животные   собаки   
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5  комментариев
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24k
Serg2001 2 часа назад
Вылезай, Сёма... Нас спалили!...)
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23k
Тигран Саркисян 46 минут назад
Ссылка vk.com
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29k
Григорий 54 минуты назад
- Мы обнаружили случайное отверстие в углу вашей камеры, и чтобы вам оттуда не дуло мы залили его стеклобетоном.
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1k
Мария Коненкова 57 минут назад
Ох, артисты! Вся пантомима как по книге читать: Стасян, харе, вылезай, нас спалили!
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5k
Leonid 57 минут назад
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