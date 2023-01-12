Побег через подкоп не удался

Подкоп – один из традиционных путей побега из тюрьмы. Озорные псы захотели сбежать из дома и начали усердно копать во дворе. Однако четвероногие герои ролика выбрали слишком заметное место для подкопа.

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Нас засекли. Машем и улыбаемся Владелец собак запечатлел питомцев во время рытья подкопа. Побег не удался...