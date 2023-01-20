Разговор о месте у туалета в поезде

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Мужчина хотел рассказать о всех "прелестях" места у туалета в плацкартном вагоне поезда, но был вынужден сделать паузу. И его можно понять!
Когда спрятал кольцо от Фродо... Голлума можно без грима играть.
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Не берите в кассах место 37!" (с)
Лежу я под потолком.
С билетами трудно летом,
Но я оторвусь потом.
И ноги торчат босые.
Всё громче соседа храп.
Я еду на юг России…
И дождь по стеклу… кап-кап.