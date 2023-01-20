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Разговор о месте у туалета в поезде

Разговор о месте у туалета в поезде

Автор:
20 января 2023 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   встреча   люди   место   плацкартный вагон   туалет   
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Мужчина хотел рассказать о всех "прелестях" места у туалета в плацкартном вагоне поезда, но был вынужден сделать паузу. И его можно понять!
Когда спрятал кольцо от Фродо... Голлума можно без грима играть.

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Метки: Прикол   видео   встреча   люди   место   плацкартный вагон   туалет   
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9  комментариев
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2k
Saplus 58 минут назад
"Это место проклято, передайте всем -
Не берите в кассах место 37!" (с)
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5k
jfk 2 минуты назад
душу высрал по-ходу
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16k
Сергей 23 минуты назад
Плацкарта у туалета.
Лежу я под потолком.
С билетами трудно летом,
Но я оторвусь потом.
И ноги торчат босые.
Всё громче соседа храп.
Я еду на юг России…
И дождь по стеклу… кап-кап.
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Комментарий удален. Причина: флуд
15k
1k
Alex Полчаса назад
Эх, было дело. Боковушка у туалета )
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5k
мемфрид 43 минуты назад
В Анапу, 100%))
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1k
Lexx 52 минуты назад
Наша прелесть...
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