Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская

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В стане поклонников теории о плоской Земле есть самые разные люди: Юрий Лоза, актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и еще одна блондинка. Её доводы стоит послушать. Добила и уничтожила!
Как-то у блондинки спросили: "Почему Земля плоская?". И она ответила...
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Умные мысли посещали её, но она была быстрее.
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