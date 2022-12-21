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Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская

Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская

Автор:
21 декабря 2022 17:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   блондинка   видео   космос   мнения   наука   плоская земля   
1453
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В стане поклонников теории о плоской Земле есть самые разные люди: Юрий Лоза, актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и еще одна блондинка. Её доводы стоит послушать. Добила и уничтожила!

Как-то у блондинки спросили: "Почему Земля плоская?". И она ответила...


Умные мысли посещали её, но она была быстрее.

Источник:

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Метки: Юмор   блондинка   видео   космос   мнения   наука   плоская земля   
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17  комментариев
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40k
jonnyD 50 минут назад
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17k
Сергей 7 секунд назад
Единственный вопрос , на который мне не смог ответить сторонник теории плоской Земли (да, я такого встречал) - "а почему на рассвете или закате Солнца при облачной погоде облака "подсвечены" снизу". А ведь даже на вопрос "если у Земли есть край, то почему туда нельзя как-то добраться и посмотреть" он отвечал "мировое правительство не позволит ибо скрывают". А, черт , на вопрос "а зачем скрывать" он тоже не ответил.
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242
Olldd 36 секунд назад
Ну как-то так.

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9k
Юрий 3 минуты назад
Все доходчиво объяснила, все понятно, молодец. А тут некоторые сомневаются.
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1k
master_luga 8 минут назад
Ну теперь то и я уверен ! А то сомневался!
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5k
Компьютер DELL монитором 8 минут назад
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10k
kaboza 14 минут назад
да это конкурс для мужиков рядом сидящих, победить тот кто не заржет, или не отправит в нокаут..
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2k
Dema 15 минут назад
Уникально.
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51k
dima423 18 минут назад
ну это нобелевка, не меньше)
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977
Просто прохожий 22 минуты назад
Плоский мозг-плоские рассуждения. У девки нет мозга, нет знаний. Кроме сайтов таких же придурков она ничего не читала. ну и хрен с такой, одной дурой меньше будет.
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8
komap76 23 минуты назад
умничка, теперь всё прояснилось
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6k
Алексей Полчаса назад
И всё это она рассказывает на серьёзных щах.
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1k
Росомаха Полчаса назад
Даже понятно, как она пробилась на ТВ....
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24k
Егор Полчаса назад
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29k
Владимир 43 минуты назад
Ну ясно же что бы с шара все упали. А вот с плоской земли бы все коты скинули.
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2k
PbIBOK 56 минут назад
Прикольно, слушай, а где посмотреть про Лозу?
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