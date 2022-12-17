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Мгновенная месть забора

Мгновенная месть забора

Автор:
17 декабря 2022 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Мгновенная карма   Юмор   видео   забор   месть   премия дарвина   
1115
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Не очень умный молодой человек решил показать насколько он крут в демонтаже чужого забора.

Крутость парняги закончилась очень быстро, как, впрочем и целостность одной из конечностей.


В следующий раз пусть головой пробует, ну чтоб точно было.

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Метки: Мгновенная карма   Юмор   видео   забор   месть   премия дарвина   
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17  комментариев
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1k
Lexx 53 минуты назад
У нас пьяный чувак так в подъезде окно выбил, верхний кусок рухнул как гильотина, а с низу второй кусок встретил. Все вены, все сухожилия, с двух сторон до кости. Допонтовался.
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18k
Шуруп 4 минуты назад
капкан на долбо.йоба, йопта)))
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28k
koleos72 10 минут назад

Каждому вандалу лопатой по хлебалу!
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17k
Dr.CrAzY 10 минут назад
харашечно!...
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1k
ZOV 18 минут назад
Жаль ногу не сломал
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7k
Колорад Полчаса назад
Считайте меня последним козликом, но
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3k
pinbalist Полчаса назад
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10k
MakDag 44 минуты назад
В аулах нет заборов, максимум плетень, вот и решил сломать пугающую, неведомую хрень.
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299
Stekr Час назад
Карма неизбежна!
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