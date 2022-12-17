Мгновенная месть забора

1115
1
1
Не очень умный молодой человек решил показать насколько он крут в демонтаже чужого забора.
Крутость парняги закончилась очень быстро, как, впрочем и целостность одной из конечностей.
В следующий раз пусть головой пробует, ну чтоб точно было.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошка притворяется, что ест запрещенные растения
- Битва взглядов
- Когда очень хочешь спать, а неподалеку устроили уличную дискотеку
- Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе
- Альфа-самец, который любит рисковать
Новости партнёров
Каждому вандалу лопатой по хлебалу!