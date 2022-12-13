Теперь и в России: Активистки из Санкт-Петербурга облили кремом картину Бэнкси

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как девушки выплескивают крем из банок прямо на картины. При этом они выкрикивают призывы прекратить использование косметики. По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».

Как стало известно журналистам, обеим девушкам по 20 лет.