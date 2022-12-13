Теперь и в России: Активистки из Санкт-Петербурга облили кремом картину Бэнкси

Активистки движения против косметики облили кремом одну из копий картин на выставке «Найти Бэнкси» в петербургском пространстве «Цех» «Севкабель Порта». До сего дня различными смесями картины поливали преимущественно на "прогрессивном" Западе, но, видимо, это заразно.
На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как девушки выплескивают крем из банок прямо на картины. При этом они выкрикивают призывы прекратить использование косметики. По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».
Как стало известно журналистам, обеим девушкам по 20 лет.
«Картина не под стеклом, она в открытом виде была и соответственно пока не знаем, разбираемся. Будем ее снимать, возможно, нужно будет реставрировать, пока неизвестно, потому что не знаем, чем конкретно облили», — рассказала организатор выставки.
Уточняется, что организаторы выставки решили договориться с активистками мирно, не обращаясь в полицию. Девушки, выступающие за естественную красоту, будут возмещать ущерб.
Кто их, покусал, интересно? Западные экотеррористы?
Источник:
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Невзирая на пол и возраст.
Пы.Сы. А эти "активистки " чего активистки?
Но, это все фантастика, и не для этой вселенной...
Какая польза там будет от этого безмозглого биомусора?! В лучшем случае – утки выносить.
Как стало известно журналистам, обеим девушкам по 20 лет.>>
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Две двадцатилетние зассыхи, очевидно что без жизненного опыта и мозгов от слова совсем, будут еще говорить людям что им нужно, а что нет?
в эпицентре педерастии имени алкаша
Капец.
Насмотрятся тиктока и давай повторять.
Макаки убогие