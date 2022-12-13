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Теперь и в России: Активистки из Санкт-Петербурга облили кремом картину Бэнкси

Теперь и в России: Активистки из Санкт-Петербурга облили кремом картину Бэнкси

Автор:
13 декабря 2022 22:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   активисты   бэнкси   вандалы   выставка   картина   крем   
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Активистки движения против косметики облили кремом одну из копий картин на выставке «Найти Бэнкси» в петербургском пространстве «Цех» «Севкабель Порта». До сего дня различными смесями картины поливали преимущественно на "прогрессивном" Западе, но, видимо, это заразно.

На кадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как девушки выплескивают крем из банок прямо на картины. При этом они выкрикивают призывы прекратить использование косметики. По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».

Как стало известно журналистам, обеим девушкам по 20 лет.

«Картина не под стеклом, она в открытом виде была и соответственно пока не знаем, разбираемся. Будем ее снимать, возможно, нужно будет реставрировать, пока неизвестно, потому что не знаем, чем конкретно облили», — рассказала организатор выставки.

Уточняется, что организаторы выставки решили договориться с активистками мирно, не обращаясь в полицию. Девушки, выступающие за естественную красоту, будут возмещать ущерб.

Кто их, покусал, интересно? Западные экотеррористы?


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Метки: Санкт-Петербург   активисты   бэнкси   вандалы   выставка   картина   крем   
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24  комментария
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8k
GROMOZEKA Час назад
Предлагаю поддержать идею перформанса и окунуть их в вокзальный сортир, под лозунгом - «Хватит заниматься всяким дерьмом, идите работать!»
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8k
Puans-on 8 минут назад
Страшен будет мир, где женщины будут ходить без косметики.
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43
ruslan d 10 минут назад
Мне кажется Бэнкс оценит
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20k
Сталкер 17 минут назад
3,14дить их нужно.
Невзирая на пол и возраст.
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4k
Нуи Хусим 21 минуту назад
Вот теперь стоимость этой картины подскочит в цене!
Пы.Сы. А эти "активистки " чего активистки?
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4k
alex 36 минут назад
ипанько
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2k
ZOV 36 минут назад
Безнаказанность рождает моральных уродов и преступников. Показательно, максимально жестко наказать, двадцать лет тюрьмы. И поверьте, ни одна тварь не посмеет что либо испортить. Ни один бычок не полетит мимо урны. Ни одна бумажка не упадет на пол...
Но, это все фантастика, и не для этой вселенной...
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3k
Трям 36 минут назад
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9k
Barachek_Obachek 44 минуты назад
Теперь они поняли, как быть известными и не работать, насмотрелись на курв западных, которым всё сходит с рук. Таких нужно хотя-бы на пару недель привлекать к очистке города от грязи + огромные штрафы, иначе им подобные расплодятся по всей стране.
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31k
Юр21 46 минут назад
Кнутом отп*здить этих ослиц, сука, никто по жизни, ничего полезного не сделали - а вот гадить пожалуйста! Реставрацию за счёт этих дур, пусть всю оставшуюся на улицах метлой машут пока не отработают.
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1k
Alexandr 46 минут назад
Они конечно идиотка, но и на картины с нигерами нас рать.
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65
Хухрмухр 48 минут назад
Лечится элементарно.Пару ударов по печени навсегда отобьёт охоту поливать картины кремом.Естесственно не на камеру.
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12k
кира 51 минуту назад
Интересно, эти макаки хоть что-нибудь полезное в своей жизни сделали? Кому-нибудь помогли? Хоть одно дерево посадили? Может, построили что-нибудь? Как протестовать - так впереди планеты всей, а к станку встать или профессии выучиться - нет. Башка одним дерьмом забита. Их бы под суд за хулиганство с возмещением ущерба и не штрафные работы в детский приют или в хоспис. Хоть узнали бы, что такое реальная жизнь!
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46k
Андрей 52 минуты назад
Санитарками на Донбасс. Немедленно!
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1k
Lexx 57 минут назад
Двадцать лет? Им по уму только четыре.
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21k
homerchik Час назад
скорее всего, просто "реклама" выставки.
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9k
Shtoppi Час назад
<<По словам активисток, людям «не нужны идеалы красоты, за которыми они гоняются».

Как стало известно журналистам, обеим девушкам по 20 лет.>>
------------
Две двадцатилетние зассыхи, очевидно что без жизненного опыта и мозгов от слова совсем, будут еще говорить людям что им нужно, а что нет?
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23k
Добрый Алабай Час назад
Вообще не удивлён, что это говно в Питере сделали. Культурной столицей был Ленинград, а нынешний Питер - фабрика уродов. Следующий протест с поливанием краской и дерьмом, наверное, в Екатеринбурге будет.
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29k
Владимир Час назад
Хм, карго-культ как он есть. Если у них убогие и [мат] творят херню, то и наши убогие начинают это повторять.

Капец.
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